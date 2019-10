Samsungi Galaxy S10 z nowymi możliwościami foto oraz DeX

Galaxy S10 otrzymuje cześć funkcji znanych z Galaxy Note 10.

Samsung ogłosił dużą aktualizację oprogramowania dla flagowych smartfonów z tegorocznej serii Galaxy S10. Wśród nowości funkcje, które poprawiają aparat fotograficzny oraz przynoszą pełną funkcjonalność pulpitu DeX. Aktualizacja dostępna jest na wszystkie modele - Galaxy S10e, S10, S10 Plus oraz S10 5G.

Źródło: samsung

Samsung udostępniają aktualizację, która wprowadza wiele funkcji znanych z Galaxy Note 10 do tańszych i nieco starszych smartfonów Galaxy S10 jasno daje do zrozumienia, że zadowolenie klienta jest dla niego najważniejsze. Od kilku lat południowokoreański producent konsekwentnie przykłada się do aktualizowania swoich smartfonów.

Najnowszy upadte wprowadza tryb nocny do kamerki przedniej, nagrywanie wideo w Live Focus oraz AR Doodle. Samsung zapowiedział, że oprogramowanie poprawia stabilizację obrazu i dodaje tryb AR Doodle znany z Galaxy Note 10. Oczywiście ze względów technicznych rysik S-Pen nie jest wspierany.

Aktualizacja wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 września 2019 roku. Wśród nowości znalazło się również miejsce dla pełnej obsługi DeX dla komputerów PC i Mac. Wystarczy uruchomić smartfon w trybie pulpitu po podłączeniu go do komputera.

W najnowszej aktualizacji widoczna jest także zwiększona współpraca pomiędzy Samsungiem, a Microsoft. Dodano łącze do obsługi systemu WIndows 10. Oznacza to, że każdy Galaxy S10 może bezprzewodowo komunikować się z komputerami z zainstalowanym systemem od Microsoftu.

Aktualizacja została wprowadzona 26 września. Dostępność zależy od posiadanego modelu i regionu. Paczka udostępniana jest partiami. Polskie Samsungi Galaxy S10 z wolnej dystrybucji otrzymały już uaktualnienie.