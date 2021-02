Samsungi Galaxy S20, Galaxy Note 20 i już z funkcjami z Galaxy S21

Zeszłoroczne flagowce Samsunga otrzymały właśnie nowe aktualizacje oprogramowania, które wprowadzają funkcje znane z najnowszego Samsunga Galaxy S21. Sprawdź, jakie nowości przygotował Samsung dla swoich smartfonów z 2020 roku.

Wraz z wprowadzeniem na rynek Samsunga Galaxy S21 Koreańczycy zdecydowali się na lekkie odświeżenie swojej nakładki graficznej One UI. Najnowsza wersja oprogramowania została właśnie udostępniona na zeszłoroczne flagowce z rodzin Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Kilka dni wcześniej identyczne oprogramowanie otrzymał również model Galaxy S20 FE 5G, ale aktualizacja zostałą wstrzymana z powodu odnalezionych błędów.

Usuwanie obiektów z fotografii

Jesteś posiadaczem Samsunga Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold2 lub Galaxy Z Flip? Jeżeli tak to możesz udać się do ustawień w celu pobrania najnowszej wersji systemu operacyjnego z nakładką One UI 3.1.

Flagowe smartfony Samsunga z 2020 roku po miesiącu oczekiwania otrzymują wszystkie funkcje, które pojawiły się wraz z premierą Samsunga Galaxy S21.

Jakich nowości możemy spodziewać się po aktualizacji do One UI 3.1?

Single Take - funkcja pozwala wykonywać kilka ujęć z różnymi kadrami podczas wykonywania tej samej fotografii.

Usuwanie obiektów z fotografii - oprogramowanie aparatu pozwala z wykorzystaniem AI zidentyfikować niechciane obiektyw i je usunąć

Ulepszona obsługa autofocusa z automatyczną ekspozycją

Nagrywanie wideo z wykorzystaniem kilku mikrofonów

Odświeżony interfejs aplikacji Galeria

Funkcja Eye Comfort Shield - ulepszony filtr światła niebieskiego

Private Share - udostępnianie zdjęć i nagrań bez lokalizacji i danych EXIF

Auto Switch - płynne przełączanie się pomiędzy słuchawkami Samsung i urządzeniami z rodziny Galaxy

Aktualizacja do One UI 3.1 jest lub wkrótce będzie udostępniana również na Samsunga Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Notę 10+, Galaxy Fold, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A90, Galaxy A80, Galaxy A70 oraz Galaxy A50.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: mspoweruser.com