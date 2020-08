Samsungi Galaxy S20 już z aktualizacją do One UI 2.5! Też już dostałeś?

Samsung udostępnił dziś aktualizację systemu dla Samsungów Galaxy S20. Mowa o One UI 2.5 znanym z Galaxy Note 20.

Samsung niedawno zaprezentował modele z rodziny Galaxy Note 20, które zadebiutowały na rynku z Androidem 10 wyposażonym w najnowszą wersję nakładki One UI 2.5. Dotychczas wszystkie inne modele pracowały pod kontrolą One UI 2.1. Na szczęście posiadacze flagowych modeli z rodziny Galaxy S20 nie musieli długo czekać na aktualizację. Pierwsi posiadacze Galaxy S20 donoszą, że ich egzemplarze otrzymały już One UI 2.5.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Najnowsza wersja nakładki One UI skupia się na poprawkach błędów i poprawie wydajności.

Samsung rozpoczął dystrybuowanie oprogramowania o numerach kompilacji G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 i G988BXXU4BTH5 odpowiednio dla Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra.

Aktualizacja dotarła już także do Polski. O dziwo jako pierwsze zaktualizowano modele z T-Mobile. Nasz redakcyjny Galaxy S20 Ultra z otwartej dystrybucji nie otrzymał jeszcze aktualizacji.

Oprogramowanie dostępne jest jako aktualizacja OTA.

Samsungi Galaxy S20 po aktualizacji otrzymały bezprzewodowego DeX, ulepszony tryb Pro podczas nagrywania wideo, możliwość zmiany czasu robienia zdjęcia Single Take i wiele innych drobnych usprawnień. Można również korzystać z gestów na doinstalowanych przez użytkownika nakładkach.

Źródło: sammobile.com