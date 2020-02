Samsungi Galaxy S20 z certyfikatem USB Power Delivery 3.0

Najnowsze Samsungi naładujemy do pełna w zaskakująco niskim czasie dzięki USB PD.

USB Power Delivery to standard szybkiego ładowania opracowany przez USB Implementers Forum (USB-IF). Dzięki niemu producenci sprzętów z wbudowanymi portami USB mogą w łatwy sposób dodać do nich szybkie ładowania o ustandaryzowanych parametrach. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci mogą ładować swoje urządzenia za pomocą jednej, kompatybilnej ładowarki.

Standard USB Power Delivery w chwili obecnej przewiduje możliwość ładowania o mocy do 100 W z wykorzystaniem portu USB Typu C. Taka wartość jest w zupełności wystarczająca dla telefonów komórkowych, tabletów, wszelkiego rodzaju gadżetów elektronicznych, a nawet wydajnych komputerów przenośnych.

Na kilka dni po oficjalnej premierze i uruchomieniu przedsprzedaży najnowsze flagowe Samsungi Galaxy S20 uzyskują certyfikat od USB Implementers Forum (USB-IF), który potwierdza, że Samsungi Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra są w pełni kompatybilne ze standardem USB Power Delivery.

Samsungi Galaxy S20 będą pierwszymi smartfonami, które mogą pochwalić się kompatybilnością ze standardem Power Delivery. Do tej pory rozwiązanie to było z pomyślnością stosowane jedynie w laptopach. W przypadku smartfonów producenci nadal korzystają z własnych systemów szybkiego ładowania lub zwracają się o pomoc do Qualcomm'a, który oferuje autorskie Quick Charge.

Dzięki nowemu certyfikatowi wiemy, że Samsungi Galaxy S20 obsługują funkcję programowalnego zasilania PPS w standardzie USB Power Delivery 3.0. Oznacza to, że smartfony będzie można szybko naładować nie tylko przy wykorzystaniu ładowarki dołączonej do zestawu, a także każdego innego odpowiednio mocnego zasilacza zgodnego z technologią USB Power Delivery.

USB-IF chwali się, że ich nowa inicjatywa certyfikowania ładowarek jest zgodna z obecną polityką Unii Europejskiej, która zamierza wymusić na producentach wprowadzenie jednolitego ładowania urządzeń elektronicznych. W chwili obecnej wiadomo, że uniwersalnym złączem stanie się USB Typu C.

