Samsungi Galaxy S8 i Galaxy Note 9 najpopularniejszymi smartfonami z Androidem w USA

Starsze, flagowe modele Samsunga są najpopularniejszymi smartfonami z Androidem w Stanach Zjednoczonych.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez portal PCMag najbardziej popularnymi smartfonami z Androidem w Stanach Zjednoczonych wcale nie są Google Pixel'e, ani żadne najnowsze, flagowe modele. W oparciu o dane zabrane z aplikacji Speedtest przez portal PCMag najpopularniejszymi urządzeniami z Androidem na terenie Stanów Zjednoczonych są smartfony Samsung Galaxy S8 (modele Galaxy S8 oraz Galaxy S8+), a także Samsung Galaxy Note 9.

Samsung jest obecnie drugim co do wielkości producentem smartfonów w USA. Liderem nadal pozostaje Apple, więc nie dziwi nas, że najpopularniejszymi smartfonami w Stanach są urządzenia wyprodukowane właśnie przez Koreańczyków. Co ciekawe najpopularniejszymi modelami wcale nie są najnowsze smartfony Galaxy S10 i Galaxy Note 10, a starsze Galaxy S8 i Galaxy Note 9. Badanie to idealnie odzwierciedla harmonogram wymian telefonów komórkowych w USA. Amerykańscy odbiorcy zmieniają swoje urządzenia raz na dwa-trzy lata w związku z czym Galaxy S8 nadal jest bardzo popularnym smartfonem, a większość jego użytkowników dopiero powoli zaczyna myśleć o wymianie, która nastąpi wraz z przedłużeniem kontraktu u operatora telefonii komórkowej.

Popularność starszych modeli bierze się z ich stażu rynkowego. Chociaż modele Galaxy S10 i Galaxy Note 10 zaliczyły bardzo udane debiuty rynkowe to pozostają w sprzedaży dopiero od kilku miesięcy. Galaxy S8 sprzedawany jest od ponad dwóch lat, a na dodatek jego następca - model Galaxy S9 nie wprowadził żadnych innowacyjnych zmian w związku z czym użytkownicy Galaxy S8 powstrzymali się od wymiany swoich urządzeń na nowsze.

Galaxy S8 prawdopodobnie przestanie być najpopularniejszym smartfonem z Androidem w USA w przyszłym roku. Wiemy już oficjalnie, że model ten nie otrzyma aktualizacji do Androida 10 i One UI 2.0 w związku z czym wielu użytkowników z pewnością zdecyduje się ana wymianę na nowszy model. Użytkownicy ci zapewne wybiorą Samsunga Galaxy S11, który zostanie zaprezentowany już w lutym przyszłego roku.

