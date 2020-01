Samsungi Galaxy S9, Galaxy S9+ i Galaxy Note 8 otrzymują styczniowe poprawki zabezpieczeń

Koreańczycy zabrali się za aktualizacje starszych flagowców. Dwa z nich już na dniach powinien otrzymać Androida 10.

Trzy ze starszych flagowych modeli Samsunga otrzymały właśnie aktualizację zabezpieczeń, która wprowadza poprawki datowane na 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: samsung.com

Samsung zdecydował się zaktualizować się swoje flagowe Samsungi Galaxy S9 i Galaxy S9+ z 2018 roku. Niestety najnowsze oprogramowanie nie jest jeszcze oparte na Androidzie 10 wraz z One UI 2.0. Modele z rodziny Galaxy S9 nadal posiadają aktywny program Android 10 beta, a zarejestrowane urządzenia otrzymały ostatnią aktualizację zaledwie dwa dni temu.

Udostępnione oprogramowanie to standardowa aktualizacja zabezpieczeń dla wszystkich urządzeń pracujących pod kontrolą oficjalnej wersji systemu operacyjnego. Wprowadzenie poprawki sugeruje, że Samsungu Galaxy S9 i Galaxy S9+ jeszcze przez jakiś czas nie zostaną zaktualizowane do Androida 10 z One UI 2.0. W innym przypadku Samsung nie zdecydowałby się na aktualizacje zabezpieczeń na kilka dni przed wprowadzeniem dużej aktualizacji całego systemu.

Przy okazji aktualizację otrzymał Samsung Galaxy Note 8, który jest najdroższym smartfonem Samsunga z 2017 roku. Urządzenie to niestety podobnie, jak Samsungi Galaxy S8 nie zostanie zaktualizowane do Androida 10 i One UI 2.0. Nie oznacza to jednak, ze Samsung całkowicie zaprzestanie udostępniać aktualizacje. Użytkownicy Samsungów Galaxy S8, Galaxy S8+ oraz Galaxy Note 8 jeszcze przez około rok otrzymywać będą regularne poprawki zabezpieczeń.

Aktualizacja dla Samsungów Galaxy S9 pojawiła się na francuskich egzemplarzach z sieci Bouygues. Oprogramowanie posiada numer kompilacji G960FXXS7CTA1 dla Galaxy S9 oraz G965FXXS7CTA1 dla Galaxy S9+. Poprawka zabezpieczeń dla Galaxy Note 8 dostępną jest dla wariantu sprzedawanego w Niemczech na wolnym rynku. Numer kompilacji w tym przypadku to N950FXXS8DSL3.

Oprogramowanie dla wszystkich trzech urządzeń już wkrótce powinno być dostępne także w Polsce. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania w Samsungach należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

Źródło: sammobile.com