Samsungi Galaxy S9 i Galaxy Note 9 otrzymują DeX for PC

Aktualizacja do Androida 10 pozwala skorzystać z DeX'a na komputerze na flagowych modelach z 2018 roku.

Samsung jako jeden z gigantów technologicznych produkuje sprzęt z Androidem, ale także rozwija własną nakładkę One UI, która posiada unikalne funkcje. Jedną z nich jest oprogramowanie Samsung DeX, które pozwala przekształcić telefon komórkowy w komputer z dostępem do pełnoprawnego pakietu Office i Google Docs.

Źródło: samsung.com

Z czasem rozwiązanie DeX przestało wymagać dedykowanych stacji dokujących, a wraz z zeszłorocznymi flagowcami pojawiła się możliwość skorzystania z trybu DeX na komputerze stacjonarnym.

Pierwsze pogłoski o uruchomieniu DeX on PC na starszych modelach z 2018 roku pojawiły się około 5 miesięcy temu niedługo po premierze Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+.

Samsung finalnie dodał obsługę DeX on PC dla modeli Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9 w najnowszym oprogramowaniu korzystającym z Androida 10 i nakładki One UI 2.0.

Czym jest DeX on PC? Rozwiązanie to pozwala podłączyć telefon komórkowy za pomocą przewodu USB do komputer z zainstalowanym programem DeX for PC, aby wyświetlać interfejs DeX na monitorze komputera. DeX on PC jest świetną funkcją pozwalającą na szybki dostęp do plików na telefonie za pomocą komputera z większym ekranem oraz klasycznymi urządzeniami wejścia/wyjścia, co pozwala na bardziej komfortową pracę.

Aby skorzystać z DeX on PC należy posiadać kompatybilny smartfon, przewód do podłączenia go z komputerem oraz komputer z systemem operacyjnym Windows lub Mac i zainstalowaną aplikacją DeX. W chwili obecnej Samsung na swojej stronie informuje, że jedynie modele Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ są kompatybilne z DeX on PC.

Źródło: sammobile.com