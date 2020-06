Samsungu dlaczego nam to robisz? Galaxy A01 z 1 GB RAMu to żart

Koreańczycy wpadli na przewspaniały pomysł. Tworzą właśnie smartfona z 1 GB RAM'u, który pracować będzie pod kontrolą Androida 10. To nie może się udać.

Koreańscy inżynierowie z Samsunga postanowili na nowo zdefiniować budżetowego smartfona. Ktoś w Samsungu wpadł na świetny pomysł budowy smartfona z 1 GB pamięci operacyjnej. Jakby tego było mało urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 10 w pełnej wersji - producent nie zdecydował się na odmianę Android Go dedykowaną najtańszym urządzeniom.

Galaxy A10 - obecnie najtańszy smartfon Samsunga

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący Galaxy A01 Core będzie pierwszym, dostępnym w Europie smartfonem z 1 GB pamięci operacyjnej i Androidem 10 na pokładzie. Obecnie wszystkie najtańsze smartfony posiadają już co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej. Samsung najwidoczniej stwierdził, że cenę startową bazowego modelu można obniżyć jeszcze bardziej. Oczywiście to możliwe, ale ucierpią na tym użytkownicy, którzy otrzymają powolne urządzenie na dodatek co chwile przeładowujące na nowo każdą aplikację.

Jeszcze kilka lat temu 1 GB pamięci operacyjnej w smartfonie był w zupełności wystarczający. Niestety obecnie mobilne systemy operacyjne stały się bardzo zasobożerne, a smartfony z 8 GB czy nawet 12 GB pamięci operacyjnej nie dziwią już nikogo.

Debiutujący Samsung Galaxy A01 Core będzie jednak wyjątkiem od reguły. Smartfon zaoferuje zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej, który w połączeniu z przestarzałym procesorem Mediatek MT6739 powoduje, że urządzenia tego nie jesteśmy w stanie polecić nawet największym wrogom.

Specyfikacja techniczna raczej nie ulegnie już zmianie. Urządzenie zostało certyfikowane przez Google w Google Play Console.

Smartfon posiada procesor znany z Nokii 1 Plus. Jest to czterordzeniowy układ o częstotliwości taktowania 1,5 GHz z kartą graficzną PowerVR GE8100. Ekran zaoferuje rozdzielczość HD+ 1480 x 720 pikseli.

Co ciekawe smartfon pracować będzie pod kontrolą najnowszej wersji nakładki One UI, która dodatkowo obciąży system.

Zobacz, co zaoferuje najnowszy Galaxy Note 20.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy A10