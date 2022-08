Sandman - czym powstanie 2 sezon? Sprawdź, co już wiemy

W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat 2 sezonu serialu The Sandman.

Spis treści

The Sandman to wyprodukowana przez Netflix adaptacja komiksów autorstwa Neila Gaimana. Pierwszy sezon powstał na podstawie dwóch pierwszych tomów opowieści graficznych i obejmuje Preludia i Nokturny oraz Dom Lalek. Mimo tego, że debiutancki sezon Sandmana jest wręcz epicką opowieścią, to przekazania zostało jeszcze mnóstwo historii, które Netflix może wykorzystać w kolejnych sezonach. W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat 2 sezonu serialu The Sandman.

The Sandman, sezon 2 - data premiery

Data premiery 2 sezonu The Sandman nie jest jeszcze znana. Szczególnie, że Netflix jeszcze oficjalnie nie potwierdził jego zamówienia. Duży sukces i wielkie oczekiwania co do tej produkcji może jednak w pewien sposób podpowiadać, że ostatecznie platforma zdecyduje się na kontynuację.

Zobacz również:

Co więcej, showrunner serialu, Allan Heberg powiedział, że scenariusz 2 sezonu jest już w trakcie pisania.

Kiedy w takim razie możemy spodziewać się ewentualnej premiery? Nawet jeśli produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku, premiery raczej nie powinniśmy się spodziewać wcześniej niż w 2024 roku.

The Sandman, sezon 2 - o czym będzie?

Jak wspominaliśmy wcześniej, pierwszy sezon został oparty na dwóch pierwszych tomach komiksu Neila Gaimana, czyli Preludia i Nokturny oraz Dom Lalki. Jeśli twórcy pójdą podobnym tropem przy produkcji kolejnego sezonu, możemy się spodziewać, że zobaczymy opowieść na podstawie następujących tomów:

Kraina Snów

Pora Mgieł

Kraina Snów zawiera w sobie 4 wyjątkowe historie - "Kaliope”, „Sen tysiąca kotów”, „Fasada” i „Sen nocy letniej”. Z kolei w Porze Mgieł znajdziemy dwie, wydane pierwotnie w 2004 roku części albumu o tym samym tytule.

W drugim sezonie powinniśmy zobaczyć jeszcze więcej Lucyfera (fot. Netflix)

Czego zatem możemy się spodziewać? Na pewno jeszcze więcej Lucyfera i opowieści na temat tej postaci. Ponadto komiksy wprowadzają Destiny and Delirium, dwóch kolejnych członków Endless, a także nordyckich bogów Thora, Lokiego i Odyna. David S. Gayer powiedział:

Pod pewnymi względami [produkowanie kontynuacji] jest łatwiejsze, bo pokazaliśmy widzom, o co chodzi w tych pomysłach. Pokazaliśmy, jak sny mogą wpłynąć na świat na jawie. Możemy więc trochę bardziej rozwinąć skrzydła.

Widzowie, szczególnie Ci, którzy nie mieli wcześniej okazji zapoznać się z komiksami wiedzą już teraz jak funkcjonuje świat pokazany w serialu. Dzięki temu twórcy mogą nieco bardziej poeksperymentować z formą przekazu w kontynuacji.