Sandman - kiedy premiera 2 sezonu? Sprawdź, co już wiemy

The Sandman to wyprodukowana przez Netflix adaptacja komiksów autorstwa Neila Gaimana. Pierwszy sezon powstał na podstawie dwóch pierwszych tomów opowieści graficznych i obejmuje Preludia i Nokturny oraz Dom Lalek. Mimo tego, że debiutancki sezon Sandmana jest wręcz epicką opowieścią, to przekazania zostało jeszcze mnóstwo historii, które Netflix może wykorzystać w kolejnych sezonach. W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje na temat 2 sezonu serialu The Sandman.

Data premiery 2 sezonu The Sandman nie jest jeszcze znana. Netflix oficjalnie potwierdził, że 2 sezon trafi na platformę, jednak nikt jeszcze nie podzielił się szczegółami.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix!



"There are some astonishing stories waiting for Morpheus & the rest of them… Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead... And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell," says @neilhimself pic.twitter.com/TbA3hnD5f6