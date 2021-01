Sandman – obsada serialu Netflixa nie spodoba się fanom Neila Gaimana

Netflix ogłosił obsadę serialu Sandman na podstawie kultowego już komiksu Neila Gaimana. Niestety, fani raczej nie będą zadowoleni.

Neil Gaiman jest jednym z najpoczytniejszych obecnie autorów powieści, komiksów i scenariuszy filmowych w klimacie fantasy. Ma na swojej liście wiele bestselerów, a kilka z jego autorskich dzieł zostało już zekranizowanych, zarówno w formie filmów i animacji, jak choćby Gwiezdny pył czy Koraliana, jak i dobrze ocenianych seriali - Amerykańscy bogowie oraz Dobry Omen. Nic więc dziwnego, że każda pogłoska o kolejnym przeniesieniu twórczości tego autora na ekrany budzi niemałą sensację. Tak jest i tym razem, z tą różnicą, że Sandman należy do grona najlepiej ocenianych i najciekawszych serii komiksów. Stąd tez niemałe oczekiwania względem platformy Netflix, która to odpowiada za nadchodzące widowisko. Serwis ogłosił właśnie obsadę serialu Sandman, a niektóre wybory mogą nieźle zaskoczyć i niekoniecznie ucieszyć fanów tego wyjątkowego dzieła.

O czym będzie serial Sandman

Sandman to nie komiks dla dzieci

Seria komiksów, na której będzie oparty serial, była wydawana przez DC Comics w latach 1989-1996 . Główny bohater serii należy do siedmiorga Nieskończonych, z których każdy symbolizuje coś innego: Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Malignę/Marzenie. Główny bohater z kolei jest Snem i wzorowany jest na postaci Piaskuna, stąd właśnie tytuł komiksu. Sam protagonista jest jednak najczęściej nazywany Morfeuszem. W trakcie swoich przygód, Sen spotyka na swojej drodze wiele wyjątkowych postaci, znanych zarówno z grona bohaterów komiksów DC, jak i wierzeń oraz różnych mitologii.

Co ciekawe, to właśnie z tej serii komiksów pochodzi inny bohater, którego przygody zdobyły popularność wśród widzów i ostateczne znalazły swój dom wśród produkcji serwisu Netflix. Mowa tu oczywiście o Lucyferze. Zanim bowiem Lucyfer Morningstar, grany w serialu przez Toma Ellisa, mógł „rozwinąć skrzydła” jako główny bohater, był on jedną z postaci pojawiających się w przygodach Sandmana. Warto dodać – jedną z bardzo istotnych postaci. Biorąc pod uwagę, że licencje obu produkcji są teraz w posiadaniu Netflixa, niektórzy spodziewali się, że to właśnie Tom Ellis będzie kontynuował swoją przygodę jako Lucyfer. Nic bardziej mylnego.

Obsada serialu Sandman

Myślicie, że komiksowy Lucyfer byłby zadowolony?

Tak jak wcześniej spekulowano, w roli głównej, jako tytułowy Sandman wystąpi Tom Sturridge. Aktor jest znany m.in. z Czekając na wieczność, Z dala od zgiełku i serialu Sweetbitter

W pozostałych rolach natomiast:

Jako Lucienne - Vivienne Acheampong ( Turn Up Charlie )

- Vivienne Acheampong ( ) Roderick Burgessa – Charles Dance ( Gra o Tron )

– Charles Dance ( ) Kain - Sanjeev Bhaskar ( Teoria wszystkiego )

- Sanjeev Bhaskar ( ) Abel - Asim Chaudhry ( Czarne lustro: Bandersnatch )

- Asim Chaudhry ( ) Koryntczyk - Boyd Holbrook (Narcos)

Wiem, wśród wymienianych zabrakło Lucefera. W niego, a raczej „w nią”, wcieli się Gwendoline Christie znana głównie z serialu Gra o Tron. Tak, niestety po raz kolejny Netflix stawia na niczym nie popartą w danym przypadku poprawność polityczną, zamiast na wierność oryginałowi i satysfakcję fanów…

Ogłoszona przez Netflix obsada serialu Sandman

Niestety, po ostatnich doniesieniach o tym, że w serialu The Witcher: Blood Origin w Netflixie protoplastką zakonu Wiedźminów, w którego skład wchodzili wyłącznie mężczyźni rasy ludzkiej o raczej jasnej karnacji, będzie: czarnoskóra kobieta, a w dodatku elfka – już chyba nic nie powinno dziwić. Powinniśmy także spodziewać się, że to nie ostatni bohaterowie, którzy ulegną „zaskakującej przemianie” na tej platformie. Jednak, choć to może już nie dziwi, to pewien smutek pozostał… Tym bardziej, że Netflix posiada już idealnego Lucyfera, po co więc zmieniać coś, co jest dobre?