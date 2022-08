Sandman – serial vs. komiks. 7 największych zmian w adaptacji Netflixa. Czy to ma sens?

Na adaptację najsłynniejszego dzieła Neila Gaiman fanom przyszło czekać naprawdę długo. Od kilku dni Sandman jest już dostępny na platformie Netflix, a pełni niepokoju widzowie mogą przekonać się jak wypada serial w porównaniu z kultowym komiksem. My zaś postanowiliśmy przyjrzeć się zmianom, które wprowadzono do adaptacji – oto 7 najważniejszych.

Spis treści

1. Roderick Burgess i Alex Burgess

Komiksowy Magus, przywódca Zakonu Starożytnych Tajemnic, był człowiekiem aroganckim i okrutnym, który marzył o zyskaniu nieśmiertelności. Z grupą okultystów odprawił rytuał mający na celu schwytanie Śmierci, jednak zamiast niej pojmał Sen. Odebrał Morfeuszowi hełm, rubin i sakwę z piaskiem i więził przez lata. Komiksowy Roderick zmarł śmiercią naturalną, w wieku 83 lat. Jego majątek – wraz z uwięzionym Snem – odziedziczył jego jedyny syn, Alex. W komiksie Roderick Burgess został przedstawiony jako łysy mężczyzna.

fot. Netflix

Serialowy Roderick (Charles Dance) został ukazany pod nieco innym kątem. Bardziej niż żądnym potęgi okultystą jest ojcem cierpiącym po śmierci syna Edmunda, który zginął na wojnie. Śmierć chce pochwycić po to, by wymusić na niej przywrócenie Edmunda do świata żywych. Oczywiście, gdy okazuje się, że jego więźniem jest Sen, Roderick postanawia jakoś skorzystać na pomyłce i skłonić Morfeusza do podarowania mu bogactwa, władzy lub nieśmiertelności. Serialowy Roderick umiera podczas kłótni z drugim synem, Alexem, uderzywszy głową o szklaną ścianę więzienia Morfeusza.

Zobacz również:

Losy serialowego i komiksowego Alexa są bardzo podobne, za wyjątkiem ich zakończenia. W serialu uwolniony Morfeusz za karę zsyła na Alexa wieczne uśpienie. Kara komiksowa jest jednak bardziej okrutna – Sen zamyka umysł Alexa w cyklu przerażających koszmarów, z których mężczyzna budzi się tylko po to, by odkryć, że znajduje się w kolejnym złym śnie.

2. Koryntczyk

Zarówno serialowy, jak i komiksowy Koryntczyk jest koszmarem sennym stworzonym przez Morfeusza. Ma postać mężczyzny o oczodołach wypełnionych zębami i powstał po to, by przerażać ludzi i ukazywać im najgorsze aspekty człowieczeństwa. Koryntczyk nie respektuje jednak granic między śnieniem a jawą i przedziera się do realnego świata. Sen wyrusza za nim w pościg, zanim jednak ma szansę zniszczyć Koryntczyka, zostaje uwięziony przez Rodericka Burgessa. Korzystając ze zniknięcia swego władcy, Koszmar wyrusza do USA, dopuszczając się po drodze makabrycznych morderstw i inspirując innych zabójców.

Koryntczyk, fot. Netflix

Ostatecznie komiksowy Koryntczyk jest tylko jednym z kilku zbiegłych koszmarów i jego unicestwienie nie jest dla Morfeusza wyzwaniem. W serialu Netflixa rola Koryntczyka (Boyd Holbrook) zostaje poszerzona. Jest on o wiele bardziej potężny od swojego pierwowzoru i pełni funkcję głównego antagonisty sezonu. Odwiedza najważniejszych bohaterów opowieści i manipuluje nimi w celu zniszczenia Snu.

3. John Dee

John Dee, czyli Doctor Destiny jest w komiksie jednym z wielu nawiązań do uniwersum DC. Po raz pierwszy pojawia się w komiksie Liga Sprawiedliwości z 1961 roku. W Sandmanie jest synem Ethel Cripps, kochanki Rodericka Burgessa i podczas uwięzienia w Arkham Asylum otrzymuje od niej skradziony Morfeuszowi rubin, czyli Kamień Snów. By pokonać Johna, Liga Sprawiedliwości odbiera mu możliwość śnienia. Po ucieczce z Arkham i odzyskaniu rubinu, Destiny wyrusza, by pogrążyć świat w obłędzie, jednak jego motywacje nie są jasne. Zwyciężony przez Sen znów trafia do szpitala psychiatrycznego, ale Morfeusz przywraca mu możliwość spania i śnienia.

John Dee, fot. Netflix

Serialowy John Dee (David Thewlis) prezentuje się trochę inaczej. Przede wszystkim zlikwidowano wszystkie nawiązania do uniwersum DC, bowiem Netflix po prostu nie posiada do nich praw. Twórcy skoncentrowali się za to na rodzinnej historii Dee. Po odejściu od Burgessa, Ethel (Niamh Walsh) sprzedaje hełm i księgę Morfeusza, zachowuje jednak rubin. W ramach prezentu urodzinowego pożycza go synowi, który przekształca go tak, by reagował tylko na jego sny. Moc Kamienia szybko przerasta Johna – owładnięty szaleństwem dokonuje zbrodni, za które w szpitalu psychiatrycznym spędza 30 lat. Wydostaje się z niego dzięki amuletowi ochronnemu, który otrzymuje od Ethel po ucieczce Morfeusza. Za pomocą rubinu Dee postanawia usunąć wszelkie kłamstwo, a co za tym idzie – sny, fantazje i nadzieje, co sprowadza na świat chaos. Kończy jednak tak samo, jak w komiksie – zamknięty przez Sen w szpitalu.

4. Johanna Constantine

Komiksowa Johanna Constantine była XVIII-wieczną arystokratką i przodkinią Johna Constantine'a. Poszukiwała władzy i potęgi, którą miała nadzieję uzyskać dzięki Morfeuszowi. Zawarła ze Snem sojusz i pomogła mu odnaleźć głowę jego syna, Orfeusza. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na wyspie Naxos, gdzie znajdowało się sanktuarium orfejskie. Setki lat później podczas poszukiwań sakwy z piaskiem, komiksowy Sen skorzystał z pomocy jej potomka, Johna.

Johanna Constantine, fot. Netflix

Prawa do postaci Johna Constantine'a aktualnie posiada Bad Robot, studio J.J. Abramsa, który dla HBO Max przygotowuje produkcję opowiadającą o przygodach tego detektywa. W celu uniknięcia konfliktu Netflix stworzył więc postać Johanny – hybrydy dawnej arystokratki i współczesnego egzorcysty. W serialu pierwsze spotkania Snu i Johanny ma miejsce podczas odprawiania egzorcyzmów – ku niezadowoleniu Morfeusza, Johanna odsyła do piekieł demona, który ma informacje o tym, kto ukradł hełm Snu. Jednak podobnie jak komiksowy John, Johanna ma dziewczynę o imieniu Rachel, która zabiera sakiewkę z piaskiem – egzorcystka pomaga Władcy Snu ją odzyskać.

5. Lucyfer

Komiksowy Lucyfer przybiera postać młodego mężczyzny – w serialu Netflixa Pana Piekieł gra Gwendoline Christie, której wygląd jest jednak niemal doskonałym odzwierciedleniem wizerunku komiksowego szatana. W komiksie i serialu Morfeusz schodzi do piekieł, by odszukać swój hełm kupiony przez demona od Ethel Cripps.

Lucyfer, fot. Netflix

Demon Choronzon zgadza się oddać artefakt tylko wówczas, gdy Sen zwycięży w grze wyobraźni. W komiksie potwór samodzielnie staje do rozgrywki, jednak w serialu zastępuje go sama Lucyfer – twórcy Sandmana chcieli w ten sposób wyraźnie zapoczątkować konflikt między Władcami Piekła i Snów.

6. Kain i Abel

W komiksowej wersji opowieści po ucieczce od Alexa Burgessa osłabiony Morfeusz trafia do domu Kaina i Abla, którzy zamieszkują Śnienie. Bracia opiekują się nim dopóki Władca Snu nie wróci do zdrowia. Abel posiada gargulca o imieniu Goldie, który jest podarunkiem od jego brata. Dzięki braciom Morfeusz odzyskuje siły na tyle, by wezwać Moiry, które udzielają mu informacji o utraconych artefaktach.

fot. Netflix fot. Netflix

W Sandmanie Netflixa, Morfeusza znajduje Lucienne. By odzyskać siły, Morfeusz musi unicestwić, któryś ze stworzonych przez siebie bytów. Wybór pada na gargulca braci, który był prezentem od Władcy Snu. Morfeusz odbiera mu życie, wchłaniając jego energię.

7. Jed Walker

Jed jest bratem Rose Walker, który trafia pod opiekę sadystycznych rodziców zastępczych. Zamknięty w piwnicy Jed ucieka w świat snów, gdzie towarzyszy mu Hector Hall a.k.a The Sandman oraz jego żona Lyta, córka Wonder Woman. Para zabiera chłopca na pełne przygód wyprawy. Jednak w rzeczywistości są oni ludźmi zamkniętymi w miniaturowym sennym wymiarze przez Brute'a i Globa – dwa zbiegłe koszmary Morfeusza z apetytem na stworzenie własnego królestwa. W rzeczywistości Hector dawno nie żyje. Ostatecznie Sen niszczy wymiar, Lytę przywraca do realnego świata, a Hectora odsyła do krainy zmarłych, uwalniając przy okazji Jeda. Postać superbohatera-Sandmana jesr nawiązaniem do komiksu Jacka Kirby'ego i Joego Simona wchodzącego w skład uniwersum DC.

fot. Netflix

W serialu superbohaterem o imieniu Sandman jest sam Jed (Eddie Karanja). W sennym więzieniu przetrzymuje go istota zwana Gaultem (Ann Ogbomo) – odpowiednik komiksowego Brute'a i Globa. Ciąża komiksowej Lyty trwa latami – w serialu przeciwnie, rozwija się w błyskawicznym tempie. Serialowa Lyta (Razane Jammal) przyjaźni się także z Rose Walker (Kyo Ra) i wspólnie z nią poszukuje zaginionego Jeda.

W serialowym Sandmanie znajdziecie również wiele pomniejszych zmian, które nie zaburzają jednak opowieści. Należy do nich na przykład przeniesienie głównej akcji z lat 80, do czasów współczesnych. Nieco inaczej wyglądają też oczy Snu, w komiksie wypełnione błyszczącymi gwiazdami. W serialową Śmierć wciela się nieco starsza od komiksowego pierwowzoru, czarna aktorka. Zmiany nastąpiły też na przykład w wyglądzie Pożądania, które w serialu posiada włosy w kolorze blond, nie zaś czarne.

Zobacz także: Sandman - czy powstanie 2 sezon? Sprawdź, co już wiemy