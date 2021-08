Sapphire Radeon RX 570 - oto nowa karta dla góników

AMD wprowadziło na rynek Radeon RX 6600 XT i Radeon PRO W6600, a dzisiaj Sapphire wypuszcza swój wariant RTX 570.

Oryginalnie karta RTX 570 ukazała się w 2017 roku, więc w branży technologicznej spory czas temu. Jej powrót na rynek ma dać "górnikom" możliwość kopania kryptowalut z szybkością 60 MH/s przy użyciu mocy 125 W. W specyfikacji znajdziemy dwa procesory graficzne (każdy ma własne chłodzenie) w architekturze AMD Polaris, a co ważne - mamy tu wyjścia wideo, dzięki czemu karta może być używana jako zwykła grafika. Choć architektura Polaris jest obecnie przestarzała, w kopaniu kryptowalut to nie przeszkadza, a Sapphire daje RTX 570 drugie życie.

Karta wymaga dwóch slotów, a uwagę zwraca zmieniony przez producenta design, który ma cel praktyczny - lepsze odprowadzanie ciepła. Wracając do specyfikacji - karta ma aż 16 GB pamięci GDDR5 i działa na szybie 26-bit x 2. Taktowanie GPU wynosi 1150 MHz, a pamięci 2100 MHz (8,4 Gbps). Karta jest przeznaczona przede wszystkim do kopania Ethereum. Podczas najbardziej intensywnej pracy nagrzewa się maksymalnie do 65C.

RTX 570 ukazała się na rynkach azjatyckich w cenie będącej równowartością 850 USD, czyli 3313 zł. To sporo i warto zauważyć, że mające podobną cenę RTX 3060 Ti - w wersji bez LHR - oferuje lepszą wydajność kopania. Ale z dostępnością są problemy, nie ma ich natomiast z RTX. Nie wiemy jeszcze, kiedy karta trafi do Europy.

