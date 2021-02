Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC

Sapphire zapowiedziało oficjalnie trzeci własny wariant karty graficznej RX 5000. Co zwraca uwagę, to jej trzy połączenia zasilania.

Sapphire przez dłuższy czas odpoczywało od tworzenia wariantów TOXIC - a konkretnie od wypuszczenia Hawaii XT, opartej na Radeonie 390X. Teraz na Twitterze oraz w chińskiej sieci społecznościowej Weibo pokazała się poniższa zajawka modelu Radeon RX 6900 XT TOXIC. Będzie to pierwsza karta producenta na bazie Navi 21 i ma pojawić się do końca lutego w Chinach oraz południowo-wschodniej Azji. Zapowiedziano, że przez kolejne dwa dni zostaną pokazane dwa kolejne zwiastuny, co oznacza, że dopiero we czwartek zobaczymy ten model w całości.

Co mówi nam powyższy klip? Zwraca uwagę elastyczne, żółte podświetlenie wiatraczków, czyli znak rozpoznawczy Toxic. Widzimy także trzy gniazda zasilania, a ich konfiguracja jest dość nietypowa. Nie ma tu bowiem 8-pinowych złączy, jakie ma większość autorskich wariantów kart Radeon RX 6900 XT, a zamiast tego dwa gniazda 8-pin oraz jedno 6-pinowe. Może to oznaczać moc 450W, rozłożoną następująco: 75W z PCIe, 150W z 8-pin oraz 75W z drugiego 8-pin. A 450W to o 150W więcej, niż referencyjne RX 6900 XT.

Nie wiadomo, czy karta ta trafi poza Azję oraz ile będzie kosztować.

