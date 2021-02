SatRevolution stawia na Amerykanów. Virgin Orbit wyniesie nasze satelity

Firma Virgin Orbit podpisała umowę z polską firmą SatRevolution. Efektem tego porozumienia jest misja LauncherOne, która wyniesie polskie satelity SatRevolution na orbitę.

Firma Virgin Orbit należąca do brytyjskiego konglomeratu zajmującego się podróżami, rozrywką oraz stylem życia podpisała umowę z SatRevolution.

STORK-4

Na jej mocy Virgin Orbit w 2021 roku na pokładzie swojej rakiety LauncherOne umieści na orbicie dwie małe satelity polskiej firmy SatRevolution. Mowa o modelach STORK-4 oraz STORK-5 (Marta).

Satelity STORK-4 i STORK-5 wykorzystują autorską technologię UniBus 3U CubeSat opracowaną przez SatRevolution. Są to pierwsze satelity optyczne, które wejdą w skład 14 satelitowej konstelacji STORK. Posłużą one do zbierania multispektralnych obrazów i danych średniej rozdzielczości, które zostaną wykorzystane przez klientów z branży rolniczej oraz energetycznej.

Na mocy umowy firmy będą współpracować również nad optymalizacją procesu szybkiego startu, który pozwala na szybkie i bardziej responsywne umieszczanie kolejnych satelity na orbicie.

Firmy współpracują ze sobą od 2019 roku i wraz z wieloma najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce tworzą konsorcjum, którego celem jest opracowanie pierwszej na świecie misji małych satelitów dla komercyjnych lotów na Marsa.

Virgin Orbit to firma, która wyprodukowała platformę LauncherOne, która pozwala na wygodne wystrzeliwywanie małych komercyjnych i rządowych satelity. Całość oparto na doskonale znanym samolocie Boeing 747-400 w wersji transportowej.

LauncherOne

SatRevolution powstało w 2016 roku w celu rozwoju konstelacji obserwacji ziemi w czasie rzeczywistym. W przyszłości firma zamierza stać się największym na świcie operatorem satelitów EO. Do 2026 roku na orbitę mają trafić 1024 nanosatelity.