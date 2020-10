Satelity Starlink wracają nad polskie niebo - pierwszy przelot 12.10.2020

Już jutro kolejny raz będziemy mogli obserwować przelot satelitów Starlink nad Polską. Satelity Elona Muska będą widoczne z obszaru Polski przynajmniej do końca października.

To już 12 oficjalna misja Starlink. Po kilkukrotnym przekładaniu startu ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz nieprawidłowe odczyty czujników naziemnych satelity w końcu zostały wyniesione na orbitę przez rakietę Falcon 9.

Tym razem pierwszy przelot nad Polską rozpocznie się o godzinie 5:52 w poniedziałek (12.10.2020) i będzie widoczny prawie w całym kraju, choć najlepsze warunki do obserwacji będzie miała południowa oraz centralna Polska. Satelity wyjdą z cienia ziemi na południu, a zajdą na wschodzie.

Dobra wiadomość jest taka, że satelity będą widoczne z obszaru Polski przynajmniej do końca października. Mniej zadowalające jest jednak to, że będą one widoczne przed wschodem słońca- rozpiętość godzinowa w zależności od dnia przelotu waha się od 4:11 do 6:12. Zachęcamy jednak do porannej pobudki i obserwacji nieba.

Mapka przelotu dla centralnej Polski

