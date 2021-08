Saturn będzie wyjątkowo widoczny na nocnym niebie i to już dziś! Nie przegap tej okazji

Dziś w nocy będziemy mogli zobaczyć planetę Saturn w niemal niespotykanej krasie. Planeta będzie wydawać się większa i jaśniejsza, a jej pierścienie będą dobrze widoczne. Sprawdź jak i o której obserwować niebo.

Dzisiejszej nocy warto spojrzeć w niebo, bowiem Saturn będzie na nim wyjątkowo dobrze widoczny i to wraz ze swoimi pierścieniami. Spowodowane będzie to tym, że planeta znajdzie się w opozycji do Słońca, dzięki czemu z powierzchni Ziemi będzie wydawał się znacznie jaśniejsza. Co więcej, Saturn będzie w tym samym czasie znajdował się wyjątkowo blisko Ziemi (w tzw. perygeum), przez co będzie wydawać się też większy. Takie widowisko nie zdarza się wyjątkowo często, a więc należy skorzystać z okazji, aby zobaczyć nasza sąsiednią planetę w tak dużej i jasnej okazałości. Źródło: Sergiej Tokmakov/Pixabay Saturn będzie widoczny przez większą część nocy i zaobserwować będzie go można już od 21.58 czasu polskiego, aż do 3.34. Apogeum i najlepsza widoczność przypadnie jednak na godzinę 00.46, gdy planeta znajdzie się w najwyższym punkcie i wzniesie się na wysokość 19° nad południowym, południowo-wschodnim horyzontem.

Według szczegółowych danych, w tym czasie Saturn będzie znajdować się w gwiazdozbiorze Koziorożca, a z perspektywy naszej planety widoczna będzie jego północna półkula. Majestatyczne pierścienie Saturna będą natomiast pochylone pod kątem 18° do naszej linii widzenia, dzięki czemu będą bardzo dobrze widoczne.

Warto zaznaczyć, że połączenie opozycji ciała niebieskiego w stosunku do Słońca, przy jego jednoczesnym, maksymalnym zbliżeniu do Ziemi miało już w tym roku miejsce. Zjawisko to dotyczyło jednak Księżyca, ale za to dwukrotnie: w maju podczas Superpełni Kwiatowego Księżyca oraz w czerwcu podczas Superpełni Krwawego Księżyca.