Sceny z życia małżeńskiego - nowy miniserial HBO GO już dostępny!

Fani produkcji dramatycznych z pewnością się ucieszą. Oto HBO GO wypuszcza nowy miniserial o tytule "Sceny z życia małżeńskiego".

Dziś premierę ma pierwszy odcinek nowego miniserialu HBO GO jednego z popularniejszych serwisów VOD w Polsce. Mowa o produkcji "Sceny z życia małżeńskiego". Fabuła opowiada historię pewnego małżeństwa mierzącego się z problemami. W rolach głównych: Jessica Chastain ("Sama przeciw wszystkim", "Służące"), Oscar Issac ("Co jest grane, Davis?", "Rok przemocy"), Nicole Beharie ("Jeździec bez głowy"), Corey Stoll ("O północy w Paryżu", "House of Cards") oraz Tovah Feldshuh ("The Walking Dead"). Widać więc, że obsada jest iście gwiazdorska, a to dobra droga do osiągnięcia sukcesu. Dodając do tego wzruszającą historię — prawdopodobnie mamy kandydata na hit.

Sceny z życia małżeńskiego

reż. Hagai Levi

"Sceny z życia małżeńskiego" dramatyczny miniserial, którego scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Ingmara Bergmana. Przedstawia on klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary.

