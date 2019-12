Schneider Electric omawia zagadnienie edge computingu i prezentuje nowości produktowe

Podczas spotkania z dziennikarzami, Schneider Electric poświęciło wiele uwagi zagadnieniu edge computingu. Na podstawie pozyskanych informacji omawiamy najważniejsze punktu dotyczące rozwiązań brzegowych oraz prezentujemy nowości produktowe.

Rozwiązania chmurowe znajdują szerokie zastosowania w branży IT, biznesie i przemyśle. Rosnące oczekiwania i chęć pełnego wykorzystania potencjału chmury spowodowało unaocznienie jej słabych stron. Najważniejszą są opóźnienia spowodowane z ograniczeniami transferów i przerwami w transmisji danych. Jak wskazuje badanie opublikowane przez Guiding Metrics, przerwy nominalnie zdarzają się średnio w 0,09 proc. przypadków, czyli przez niecałe 8 godzin. Jednakże w branżach takich jak bankowość, bezpieczeństwo i opieka zdrowotna, mogą mieć one kluczowy wpływ na funkcjonowanie usług i biznesu. Problemem okazują się również duże odległości geograficzne miedzy użytkownikiem, a centrum przetwarzania danych. Zgodnie z tym samym badaniem, opóźnienia mogą w takim wypadku sięgać nawet 0,5 sekundy. Jest to wartość zauważalna nawet w przypadku usług skierowanych do konsumentów indywidualnych takich jak chmurowe strumieniowanie gier czy transmisja wideo.

Edge Computing to tworzenie komponentów brzegowych, czyli architektury sieciowej umieszczonej w przestrzeni między chmurą, a użytkownikiem. Jej zastosowanie pozwala na zwiększenie niezawodności i usprawnienie efektywności usług tworzonych w chmurze. Zgodnie z badaniem Markets&Markets Edge Computing Market - Global Forcecast 2024, wartość rynku rozwiązań brzegowych ma osiągnąć 9 mld dolarów. Roczny wzrost na poziomie 26,5 % będzie napędzany szczególnie przez pojazdy autonomiczne i skalowalne rozwiązania dla przemysłu. Jak wskazuje Financier Worldwide, do 2022 r. 40 % systemów korzystających z chmury, będzie miało komponent brzegowy. Eksperci szacują, że największym wyzwaniem dla branży będzie opracowanie rozwiązań łatwych do wkomponowania w istniejącą architekturę. Kolejną kluczową kwestią będzie Bezpieczeństwo. Jeżeli serwer brzegowy jest w tym samym miejscu, co np. fabryka, to musi się mierzyć z tymi samymi zagrożeniami, jak np. przerwy w dostawach prądu. Wichury, śnieżyce, czy deszcze regularnie zrywają linie elektroenergetyczne.

Galaxy VS i Micro Data Center 6U - nowe rozwiązania od Schneider Electric

– Galaxy VS all-in-one to wyjątkowe rozwiązanie, które sprawdzi się równie dobrze w dużych centrach danych, jak i w przypadku mniejszych odbiorców. Ich modularność sprawia, że można je wpasować w istniejące instalacje. Dzięki temu kolejne przedsiębiorstwa mogą cieszyć się bezpieczeństwem zasilania, a jednocześnie utrzymywać koszty na niskim poziomie – mówi Cezary Gutowski, Sales Support Manager – UPS w Schneider Electric

Koszty rozwiązań brzegowych od Schneider Electric są niskie dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez środowisko EcoStruxure. Pozwala ono na monitorowanie pracy urządzeń zdalnie, dzięki czemu nie ma potrzeby utrzymywania na miejscu techników dedykowanych rozwiązaniom brzegowym. Kwintesencją tego podejścia ma być Micro Data Center 6U. Zaprojektowane od początku z myślą o ograniczeniu zajmowanej przestrzeni i możliwość instalacji na ścianie sprawia, że klient nie musi przeznaczać na nie wiele miejsca. Ponadto, filtry przeciwpyłowe o wysokiej wydajności pozwalają na instalację urządzenia nawet w biurach czy halach lekkiego przemysłu. EcoStruxure zapewnia zaś możliwość łatwego monitoringu z zewnątrz.