Ściągnij za darmo, zapłacisz później w Xbox App

Firma Microsoft wprowadziła wersję beta aplikacji Xbox na Androida. Łączy ona różne usługi w jednym miejscu, ale najważniejszą zdaje się być możliwość pobierania gier na odległość.

W związku z głośną przedsprzedażą Xboxa Series X i S dużo mówi się o firmie Microsoft. Jeszcze wczoraj do mediów wyciekła informacja o wykupie przez nich Bethesdy, a dzisiaj wprowadza nowe funkcje do aplikacji mobilnej. Zdecydowanie producent nie dają o sobie zapomnieć, i dobrze, bo nowinki są warte uwagi.

Aplikacja mobilna Xboxa współgra z konsolami od Microsoftu umożliwiając użytkownikom dołączanie do grupowych czatów, czyszczenia powiadomień, udostępniania filmów z gry i zrzutów ekranów. Natomiast to co teraz pojawia się po aktualizacji to dodatkowa funkcja o nazwie Xbox Game Streaming, która pozwala na zdalne granie w gry z oferty Xbox zainstalowane na telefonie.

Największą niespodzianką okazuje się możliwość zdalnego kolejkowania pobrań gry. Oznacza to, że z poziomu smartfona możesz kazać konsoli zainstalować wybrane produkcje, nawet jeżeli jesteś poza domem. Nawet więcej, ta opcja pozwala na pobieranie gier, których jeszcze nie kupiłeś. Pojawia się wtedy komunikat o treści "Jeśli nie masz jeszcze tej gry, do grania w tę grę będzie wymagany zakup. Gra jest sprzedawana osobno. Mogą obowiązywać opłaty dostawcy usług internetowych."

Jest to ogromny postęp i ułatwienie dla graczy, szczególnie tych z wolnym łączem internetowym, ponieważ mogą oni wstępnie pobrać grę z wyprzedzeniem i wykupić dopiero po instalacji. Jednak, żeby nie martwić się kupnem gier, jest możliwość wykupienia Xbox Game Pass. Umożliwia on dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier. Do tej pory ten abonament ma już 15 milionów subskrybentów!