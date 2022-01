Ścierka od Apple za 99 zł w końcu dostępna od ręki

Po kilku miesiącach kontrowersyjne akcesorium Apple ponownie dostępne jest od ręki.

Apple w 2021 roku zaszokowało konsumentów wprowadzając na rynek nowe akcesorium. Mowa o ścierce do czyszczenia urządzeń z logo Apple. Najnowsze akcesorium wykonane z kawałka mikrofibry wyceniono na aż 99 zł.

Wnętrze ściereczki do czyszczenia Apple Źródło: Macworld.com

W sieci szybko zagrzmiało, a większość konsumentów wyśmiała Apple. W sumie mieli rację - podobną ściereczkę w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego kupimy za maksymalnie 10 zł. Z drugiej strony magia logo nadgryzionego jabłka na akcesorium zadziałała. Szybko okazało się, że wykupiono wszystkie dostępne egzemplarze, a czas dostawy wzrósł do kilku tygodni. W tym samym czasie ściereczka do czyszczenia stała się tematem wielu memów i dyskusji internetowych.

Apple nie zdecydowało się na wycofanie akcesorium z produkcji. Ściereczka do czyszczenia ponownie stała się dostępna. Po ponad dwóch miesiącach firma Apple uzupełniła stany magazynowe i wysyła produkt z dnia na dzień.

Jeszcze w październiku 2021 roku na zamówioną ściereczkę do czyszczenia trzeba było czekać aż do stycznia 2022 roku.

Ściereczka do czyszczenia po raz pierwszy pojawiła się w 2019 roku - jest dodawana do monitorów Pro Display XDR. Po dwóch latach Apple po cichu wprowadziło ją do regularnej sprzedaży.

Apple zaleca wykorzystanie ściereczki do czyszczenia urządzeń wyposażonych w ekran pokryty nanoteksturą. Specjalne włosie ma zapobiegać rysowaniu się powierzchni.