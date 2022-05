Scott Pilgrim powraca. Adaptacja komiksu Bryana Lee O'Malley'a w reżyserii Blake Lively

Pamiętacie neurotycznego basistę toczącego spektakularne walki o względy Ramony Flowers? "Scott Pilgrim kontra świat" to jedna z najciekawszych filmowych adaptacji komiksów. Już wkrótce na duży ekran zostanie przeniesiona kolejna powieść graficzna O'Malley'a.

Choć stworzony w 2010 roku Scott Pilgrim kontra świat nie zawojował box office'u, zyskał status filmu kultowego. Specyficzne podeście Edgara Wrighta do komiksowego pierwowzoru jednych skutecznie odstraszyło, innych zaś mocno złapało za serce. Kampowy, absurdalny, z dystansem podchodzący do komiksowej konwencji film był ciekawym eksperymentem, który jednak przez wiele lat nie zyskał kontynuacji. Już wkrótce może się to zmienić.

Nadchodzi bowiem adaptacja kolejnej powieści graficznej Bryana Lee O'Malley'a. Chodzi o Seconds – wydaną w 2014 roku opowieść o Katie, 29-letniej szefowej kuchni, prowadzącej dobrze prosperującą restaurację. W wyniku splotu zaskakujących wydarzeń, jej sytuacja zmienia się o 180 stopni. Katie musi budować swoje życie od nowa, w czym pomaga jej tajemnicza wysłanniczka, szuflada pełna magicznych grzybów i podróże w czasie. W tle zaś pojawiają się bohaterowie znani z serii Scott Pilgrim.

Brzmi absurdalnie? Oczywiście. Jednak pamiętając poprzednią adaptację komiksu O'Malley'a, warto dać produkcji kredyt zaufania. Zwłaszcza że scenariusz przygotuje sam Edgar Wright (Baby Driver, Ostatniej nocy w Soho). Co ciekawe, reżyserią zajmie się Blake Lively (Plotkara, Wiek Adaline, Zwyczajna przysługa) – będzie to reżyserski debiut aktorki.

