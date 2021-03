Seagate: dyski twarde 100 TB przed rokiem 2030

Producent dysków twardych zamierza produkować modele o coraz większej pojemności. Powstaje jednak jedno, zasadnicze pytanie - czy HDD 100 TB ma sens?

Wielu użytkowników desktopów ma zazwyczaj dwa dyski - SSD o pojemności 256-512 GB, na którym trzyma system oraz duży dysk HDD (512 GB lub 1 TB) na którym instaluje gry, przechowuje dokumenty, zdjęcia, itp. Seagate o firma doskonale znana na rynku zarówno dysków SSD, jak i klasycznych HDD. Pokazany przez nią harmonogram rozwoju pokazuje, że metoda zapisu PMR - czyli magnetycznego zapisu prostopadłego (perpendicular magnetic recording) - osiągnęła swój limit. Dlatego wkrótce nastąpi przejście na HAMR - wspomaganie termiczne nagrywanie magnetyczne. Umożliwi ono produkcję coraz bardziej pojemnych dysków magnetycznych, a ich maksymalna pojemność sięgnie 100 TB. Seagate nie tylko obiecuje - pierwsza partia dysków 20 TB, która została wykonana za pomocą tej metody, trafiła na rynek już w styczniu bieżącego roku.

Na powyższym planie nie widać roku 2030, w którym ma zostać osiągnięta wspomniana, maksymalna pojemność, ale widzimy, że w 2026 będziemy w połowie drogi do niej. Seagate na tym nie poprzestaje - już prowadzi eksperymenty z tzw. "nośnikami przejrzystymi" (BPM), aby przebić barierę 100 TB i produkować dyski o pojemności co najmniej 120 TB. Ale to już w przyszłej dekadzie. Póki co pozostaje zasadnicze pytanie - czy klientom potrzebne będą tak duże dyski twarde HDD?

O ile w przypadku centrów danych czy usług chmurowych mogą one mieć sens, o tyle obecnie każdemu spokojnie wystarczają 1-2 TB miejsca na zdjęcia, muzykę, itp. O ile kiedyś na dyskach gromadziło się muzykę i filmy, teraz większość osób korzysta z multimediów za pomocą serwisów streamingowych. Gry? Owszem, zajmują sporo miejsca, ale upowszechniają się streamingi, jak Stadia czy GeForce NOW i być może kolejne lata zmienią model zabawy na całkowicie chmurowy. Dlatego dyski o pojemnościach 100 TB nie będą raczej w obszarze zainteresowania przeciętnych użytkowników PC-tów.

Źródło: TechSpot