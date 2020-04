Seagate prezentuje cyberpunkowy dysk dla Xbox

Do premiery gry CD Projekt Red zostało jeszcze kilka ładnych miesięcy, jednak producenci już szykują sprzęt pod jej kątem. Microsoft zaprezentował konsolę "Cyberpunk 2077", wczoraj SteelSeries pokazało słuchawki gamingowe w podobnej stylistyce, dzisiaj dołącza do nich Seagate z "Cyberpunk 2077 Game Drive". Jest to dysk twardy przeznaczony dla konsoli Xbox One. Konstrukcją nie różni się niczym od innych dysków producenta, przeznaczonych dla konsoli Xbox, jednak zwraca uwagę wizualnie, a także olbrzymią pojemnością - wynosi ona aż 5TB! Oprócz niej będzie także edycja 2TB.

