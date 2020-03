Seagate prezentuje kartę rozszerzeń o pojemności 1 TB dla Xbox'a Series X

Konsole następnej generacji jeszcze nie zadebiutowały, a na rynku już pojawiają się pierwsze akcesoria.

Gracze od kilku lat czekają na premierą konsol nowej generacji. Xbox Series X oraz PlayStation 5 zastąpią dostępnego na rynku od siedmiu lat Xbox'a One i PlayStation 4. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem zarówno Microsoft, jak i Sony wprowadzą do sprzedaży swoje najnowsze konsole jeszcze przed końcem 2020 roku.

Tymczasem producenci akcesoriów nie próżnują i prezentują pierwsze akcesoria do Xbox'a i PlayStation.

Seagate - jeden z największych producentów pamięci masowych poinformował, że we współpracy z działem firmy Microsoft odpowiedzialnym za produkcję konsoli Xbox Series X stworzył niestandardowe rozwiązanie pozwalające na rozszerzenie pamięci masowej. Seagate Storage Expansion Card for Xbox Series X to zewnętrzny dysk w postaci karty rozszerzeń, który zapewni wydajność porównywalną do pamięci wbudowanej w konsolę Xbox Series X.

W poniedziałek Microsoft zapowiedział, że nowa konsola Xbox Series X zostanie wyposażona w gniazdo rozszerzeń, które umożliwi podłączenie dodatkowego dysku półprzewodnikowego o pojemności 1 TB. Dzień później Seagate zaprezentował pierwszy zewnętrzny dysk dedykowany dla konsoli Xbox Series X. Producent zapowiada, że rozwiązanie zaoferuje identyczną wydajność, jak wewnętrzny dysk XSX i również będzie wykorzystywać Velocity Architecture firmy Microsoft. System ten pozwala na wykorzystanie do 100 GB pamięci dyskowej jako rozszerzoną pamięć dla gier, aby umożliwić szybsze uruchamiania oraz przełączanie pomiędzy tytułami.

Podstawowe konfiguracje konsol Xbox Series X i PlayStation 5 sprzedawane będą z dyskami o pojemności 1 TB. W niedalekiej przyszłości pozwoli to na zainstalowanie jedynie kilku tytułów. Z tego właśnie powodu Microsoft zdecydował się na dodanie portu rozszerzeń do swojej konsoli.

Seagate nie informuje, kiedy Storage Expansion Card for Xbox Series X trafi do sprzedaży oraz jaka będzie cena startowa.

