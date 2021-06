Seagate wypuszcza dyski SSD w stylu Cyberpunk 2077

FireCuda pojawia się w Night City. Dla miłośników Cyberpunka 2077 to pozycja obowiązkowa.

Znany producent dysków twardych, Seagate, wprowadza do sprzedaży limitowaną edycję dysku SSD FireCuda. Jego pełna nazwa to FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition SSD. Wyprodukowano dokładnie 2077 egzemplarze nośnika. Czy różni się czymś od zwykłego FireCuda 520? Jak widać na załączonych zdjęciach, głównie designem. Mamy żółtą obudowę z logiem gry oraz podświetleniem RGB. Wymaga ono napięcia 5V.

Standard dysku to M.2 2280, co oznacza, że jest dedykowany przede wszystkim desktopom. Jak podaje Seagate, pracujący układ ma zredukowaną temperaturę do 22 stopni Celsjusza. Zastosowano tu kontroler Phison PS5016-E16 SSD, a TBW układu szacowane jest na 1800 TB. Producent udziela na dysk pięcioletniej gwarancji. Nośnik oferuje szybkość odczytu i zapisu danych na poziomie odpowiednio 5,000 MBps oraz 4400 MBps. Odczyt losowy to 760 000 IOPS oraz 700 000 IOPS przy zapisie.

FireCuda 520 Cyberpunk 2077 LE dostępny jest tylko w wersji pojemnościowej 1 TB. Ceny nie podano, ale można spodziewać się co najmniej 200 dolarów (czyli ok. 735 zł). W jaki sposób będzie rozprowadzany? To jak na razie również pozostaje zagadką.

Źródło: Tom's Hardware