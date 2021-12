"Seks w wielkim mieście" powraca w nowym wydaniu! Oto nowości HBO GO.

W ofercie HBO GO pojawi się nowa odsłona dobrze znanego hitu sprzed lat!

Kto z was nie zna serialu Seks w wielkim mieście? Hit sprzed lat powraca w nowym, nieco odświeżonym wydaniu. W tym tygodniu w HBO GO zadebiutują pierwsze odcinki serialu I tak po prostu, który pokaże nam jak wygląda życie po pięćdziesiątce Carrie, Mirandy i Charlotte. Nie jest to oczywiście jedyna nowość w ofercie platformy w tym tygodniu. Będziemy mogli obejrzeć także kolejny nowy serial - Ogrodnicy - którego pierwszy odcinek pojawi się już w środę.

Nie zabraknie także nowości filmowych. Na pierwszy plan wysuwa się fantastyczna opowieść Martina Scorsese, czyli Hugo i jego wynalazek. Ekranizacja powieści Briana Selznicka zabierze nas w magiczną podróż razem z Hugo.

Zobacz również:

I tak po prostu

Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie, Miranda i Charlotte są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Michael Patrick King

: Michael Patrick King Gatunek : komedia, dramat, romans

: komedia, dramat, romans Obsada : Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Nicole Ari Parker, Chris Noth, Sarah Ramirez, Sarita Choudhury, Karen Pittman

: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Nicole Ari Parker, Chris Noth, Sarah Ramirez, Sarita Choudhury, Karen Pittman Data premiery: 9 grudnia

Hugo i jego wynalazek

Film zrealizowany na podstawie książki Briana Selznicka. Bohaterem jest Hugo - sierota mieszkający w korytarzach ukrytych w murach paryskiego dworca, gdzie jego życie zależy od zachowania anonimowości. Kiedy jednak jego losy zazębiają się z życiem pewnej dziewczynki (Izabelle) kochającej książki oraz starca prowadzącego na dworcu sklepik z zabawkami, jego podziemne życie zostanie zagrożone. Tajemniczy rysunek, notes, skradziony klucz, mechaniczny człowiek i ukryta wiadomość od nieżyjącego ojca Hugona to elementy tworzące szkielet tej pięknej historii.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Scenariusz : John Logan

: John Logan Gatunek : familijny, fantasy, przygodowy

: familijny, fantasy, przygodowy Obsada : Ben Kingsley, Chloe Grace Moretz, Asa Butterfield, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Christopher Lee, Helen McCrory

: Ben Kingsley, Chloe Grace Moretz, Asa Butterfield, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Christopher Lee, Helen McCrory Data premiery: 11 grudnia

Wszystkie premiery tego tygodnia w HBO GO:

poniedziałek (6.12)

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu [odc. 2]

Niepewne [odc. 7, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 7, sezon 11]

Sukcesja [odc. 8, sezon 3]

Marzenia o Ameryce

Lewy sercowy

wtorek (7.12)

Więzień na zawsze

All American [odc. 6, sezon 4]

We're Here [odc. 8, sezon 2]

środa (8.12)

Ostatni układ

Ogrodnicy [odc. 1, sezon 1]

czwartek (9.12)

I tak po prostu [odc. 1-2, sezon 1]

piątek (10.12)

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Święty i spółka [odc. 3-4, sezon 1]

Wampiry: Dziedzictwo [odc. 4, sezon 4]

Młody Sheldon [odc. 9, sezon 5]

Na planie [odc. 50, sezon 18]

sobota (11.12)

Hugo i jego wynalazek

Adoracja

Mamy tylko dziś

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 3, sezon 2]

Music Box [odc. 5]

Gamorra [odc. 7-8,sezon 5]

niedziela (12.12)

Detektyw małolat

Pod tym samym niebem

Wymarzony koń

Przybysze [odc. 3, sezon 2]

