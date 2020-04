Senat Stanów Zjednoczonych ostrzega członków przed korzystaniem z Zoom

To już kolejna instytucja administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, która przestrzega przed aplikacją Zoom.

Senat Stanów Zjednoczonych jest najnowszą instytucją, która zrezygnowała z aplikacji Zoom do obsługi wideokonferencji. Zgodnie z raportem Financial Times również w tym przypadku chodzi o problemy dotyczące prywatności i zabezpieczeń tego rozwiązania.

Źródło: senate.gov

Sierżant Senatu Stanów Zjednoczonych Michael C. Stenger ostrzegł wszystkich senatorów, aby nie korzystali z tej usługi, której zabezpieczenia z zakresu bezpieczeństwa i prywatności nie są w 100 procentach pewne. W sprawozdaniu stwierdzono, że senatorowie zostali poproszeni o korzystanie z alternatywnych platform do prowadzenia wideokonferencji. Sierżant Senatu nie zakazał co prawda korzystania z aplikacji Zoom, ale zachęca do zmiany platformy.

Zoom cieszył się ogromną popularnością również w instytucjach administracji publicznej na całym świecie do czasu, gdy zaczęły się problemy z działaniem usługi wywołane przeciążonymi serwerami. Wraz z wzrostem popularności Zoom eksperci zaczęli krytykować luki w zabezpieczeniach oraz niedoskonałą politykę prywatności.

W zeszłym tygodniu Google zabroniło swoim użytkownikom pobierania aplikacji klienckich Zoom na komputery w domenie. Rzecznik prasowy wyszukiwarkowego giganta przyznał, że Zoom nie spełnia standardów bezpieczeństwa powszechnie stosowanych w Google. Pierwszą firmą, która zdecydowała się na zakazanie korzystania z Zoom jest SpaceX.

W oświadczeniu dla Digital Trends, Zoom przekazał, że komunikuje się aktualnie z biurami Senatu Stanów Zjednoczonych i informuje o rozwiązaniu Zoom for Government - usłudze, która spełnia wszystkie federalne polityki bezpieczeństwa.

W najnowszym oświadczeniu prasowym rzecznik Zoom przekazał:

Zoom traktuje bezpieczeństwo użytkowników niezwykle poważnie i zobowiązuje się do zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i zaufania do swoich usług wszystkim naszym użytkownikom oraz do regularnego informowania o działaniach, które podejmujemy w celu dalszego wzmacniania naszej platformy.

Firma aktualnie skupia się na łataniu błędów i wprowadzaniu poprawek.

Źródło: digitaltrends.com