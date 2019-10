Senetic wyróżniony przez Microsoft

W czasie konferencji Microsoft ONE2019 zostali nagrodzeni najlepsi partnerzy firmy. W gronie laureatów znalazł się Senetic.

Microsoft ONE to największe wydarzenie dla kluczowych Partnerów Microsoft, które podobnie jak rynek, stale się rozwija. Dziś to jedna z najważniejszych konferencji polskiej branży IT. Blisko 800 przedstawicieli polskiego rynku ICT dyskutowało na temat praktycznych doświadczeń z realizacji strategii cyfryzacji w polskich firmach i instytucjach, a także przyszłych szansach i wyzwaniach. Koncern z Redmond już od kilku lat konsekwentnie stawia na rozwój usług chmurowych i zachęca partnerów, aby na bazie platformy Azure tworzyli własne rozwiązania.

W tym roku do Grodu Kraka przyjechali przedstawiciele reprezentujący 193 firmy partnerskie Microsoftu, ale tylko nieliczni z nich otrzymali statuetki za wyjątkowe osiągnięcia w minionym roku. W doborowym towarzystwie znalazł się Senetic, który zwyciężył w kategorii Cloud Service Provider (CSP). W ramach CSP śląska firma oferuje Office 365, subskrypcje licencji serwerowych i produkty platformy Azure.

Senetic jest jednym z największych partnerów Microsoftu w Polsce oraz Europie. Firma pokłada duże nadzieje w rozwoju usług chmurowych oraz outsourcingu IT. Długoletnia współpraca z Microsoftem pozwala na realizację tej strategii.

- Pracują u nas inżynierowie potrafiący zarządzać najbardziej zaawansowanymi usługami chmurowymi. Tego typu kompetencje będą zyskiwać na znaczeniu. Wprawdzie Microsoft udostępnia platformę Azure, niemniej prawdziwą wartość dla klientów stanowią partnerzy, którzy potrafią właściwie skonfigurować usługi, przenieść obecne środowisko IT do chmury, doradzić optymalne pakiety i pilnować ponoszonych kosztów. Docenienie nas przez Microsoft daje nam dodatkowej motywacji do rozwijania kompetencji, które pomogą naszym klientom lepiej korzystać z potencjału chmury Microsoft - mówi lider inżynierów Microsoft Cloud w Senetic, Łukasz Kaźmierczak.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż organizacje w Polsce napotykają na trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników do działów IT. Jak wynika z danych IDC aż 63 proc. rodzimych menedżerów potwierdza wzrost zapotrzebowania na tego typu stanowiska. Według raportu największe braki umiejętności cyfrowych występują w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data).

- Taki stan rzeczy otwiera duże możliwości przed naszą firmą. Cieszy nas, że możemy liczyć na wsparcie Microsoftu, który zapowiada znaczące inwestycje w podnoszenie kompetencji partnerów, szczególnie w obszarze chmury obliczeniowej – mówi Daniel Kaczmarczyk, Dyrektor działu Cloud and Software w Senetic

Senetic działa na rynku IT od 2009 roku. W ubiegłym roku firma osiągnęła przychody w wysokości 340 milionów złotych. Senetic posiada odziały w 30 krajach i sprzedaje sprzęt, oprogramowanie, rozwiązania chmurowe oraz usługi do 150 krajów.