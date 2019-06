Sennheiser GSP 670 - debiutancki zestaw słuchawkowy dla graczy

Firma Sennheiser zaprezentowała swój pierwszy, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy. Marka jest znana i ceniona wśród entuzjastów najwyższej jakości dźwięku.

Spis treści

Bezprzewodowe słuchawki GSP 670 wykorzystują autorskie rozwiązania Sennheiser zapewniające połączenia o niskiej latencji. Dołączony do zestawu adapter USB - GSA 70 ma pozwolić na uzyskanie transmisji dźwięku przy niemal zerowym opóźnieniu. Ponadto tak skonstruowany zestaw zapewnia kompatybilność z komputerami PC oraz konsolą PlayStation 4. Sprzęt zapewnia również tradycyjną komunikację Bluetooth, przeznaczoną do współpracy z urządzeniami mobilnymi. Umiejscowiony na słuchawkach przycisk pozwala na szybkie przełączanie słuchawek między prowadzonymi rozmowami, a rozgrywką wideo. Wraz ze słuchawkami użytkownicy otrzymują dostęp do aplikacji Sennheiser Gaming Suite na komputery z systemem Windows. Narzędzie to zapewnia dostęp do różnych trybów dźwięku przestrzennego, korektora dźwięku, różnorodnych opcji mikrofonu i gotowych do

użycia ustawień dla popularnych gatunków muzycznych czy warunków odsłuchowych.

Sennheiser GSP 670 - konstrukcja

Od strony konstrukcyjnej mamy do czynienia z modelem zamkniętym oferującym wysokie podbicie basowe. GSP 670 są wyposażone w mikrofon o wysokiej jakości, który aktywnie minimalizuje szumy tła i może być wyciszony przez proste podniesienie ramienia wysięgnika. Słuchawki mają zapewniać możliwość niezależnego sterowania dźwiękiem czatu oraz dźwiękiem gry – dzięki dwóm

zintegrowanym pokrętłom można zrównoważyć poziomy głośności pomiędzy rozgrywką a komunikacją głosową.

Sennheiser GSP 670 - bateria

Czas pracy baterii został określony na poziomie 20 godzin przy połączeniu przez Bluetooth i do 16 godzin za pośrednictwem dedykowanego adaptera USB. Dzięki funkcji szybkiego ładowania, dodatkowe 2 godziny pracy można uzyskać w zaledwie 7 minut.

Sennheiser GSP 670 - cena

Cena i dostępność Słuchawki Sennheiser GSP 670 będą dostępne na polskim rynku w sierpniu 2019 w katalogowej cenie 1499 zł.