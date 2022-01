Sensacyjne nowości Netflix! Wśród nich "Murderville" oraz "Brooklyn 9-9"

W ciągu najbliższych siedmiu dni możemy liczyć na wiele ciekawych nowości w ofercie Netflix. Z nowymi sezonami powrócą m.in. ""Brooklyn 9-9" oraz "Raising Dion"!

Spis treści

Najbliższe siedem dni w ofercie Netflix będzie stało pod znakiem produkcji kryminalnych i śledczych. Czeka na nas premiera dokumentu "Oszust z Tindera", ale także nieco mniej poważnych seriali. Już w najbliższą niedzielę udostępniony zostanie nam siódmy sezon popularnego "Brooklyn 9-9", a w czwartek obejrzymy pierwszy sezon "Murderville", improwizowanego serialu w gwiazdorskiej obsadzie.

"Oszust z Tindera"

Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyser : Felicity Morris

: Felicity Morris Gatunek : dokument, kryminalny

: dokument, kryminalny Data premiery: 2 lutego

"Raising Dion"

„Raising Dion” to historia Nicole i jej syna, Diona, który zaczyna wykazywać tajemnicze zdolności rodem z filmów o superbohaterach. Sezon drugi zaczyna się dwa lata po pokonaniu potężnego przeciwnika. Dion nadal doskonali swoje umiejętności z pomocą mamy i Tevina, trenera z Biony, który podoba się Nicole. Zaprzyjaźnia się też z nowym uczniem, Braydenem - równie uzdolnionym chłopcem. Gdy w ich otoczeniu dochodzi do serii dziwnych wydarzeń, Dion odkrywa, że nadal grozi im niebezpieczeństwo. W obliczu licznych zwrotów akcji i nieoczekiwanych gości Dion i Nicole muszą znowu stanąć do walki - aby uratować nie tylko siebie samych, ale też wszystkich mieszkańców Atlanty.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórca : Carol Barbee

: Carol Barbee Gatunek : komiksowy, dramat, młodzieżowy

: komiksowy, dramat, młodzieżowy Obsada : Aisha Wainwright, Ja-Siah Young, Jason Ritter, Michael B. Jordan, Jazmyn Simon, Ali Ahn, Sammi Haney

: Aisha Wainwright, Ja-Siah Young, Jason Ritter, Michael B. Jordan, Jazmyn Simon, Ali Ahn, Sammi Haney Data premiery 2. sezonu: 1 lutego

"Murderville"

Oto Starszy Detektyw Terry Seattle z Wydziału Zabójstw. Każdy dzień przynosi Terry’emu nowe morderstwo do rozwiązania i nowego celebrytę w roli partnera. Ale tu właśnie jest pies pogrzebany: goście nie dostają scenariusza. Nie mają pojęcia, co im przypadnie. Razem z Terrym Seattle’em będą musieli improwizować podczas rozwiązywania sprawy… ale każdy celebryta będzie musiał samodzielnie wskazać mordercę. Dołącz do ostrej jazdy bez trzymanki w kierunku „Murderville”. Premiera sześcioodcinkowego komediowego programu kryminalnego w serwisie Netflix już 3 lutego. Na podstawie uhonorowanego nagrodą BAFTA serialu BBC3 „Murder in Successville” od Tiger Aspect Productions i Shiny Button Productions.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Brennan Shroff, Iain Morris

: Brennan Shroff, Iain Morris Gatunek : komediowy, sensacyjny, kryminalny

: komediowy, sensacyjny, kryminalny Obsada : Willl Arnett, Haneefah Wood, Lilan Bowden, Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone

: Willl Arnett, Haneefah Wood, Lilan Bowden, Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone Data premiery: 3 lutego

Wszystkie nowości Netflix w tym tygodniu:

wtorek (1 lutego)

Raising Dion [sezon 2]

Moja przyjaciółka Anne Frank

Sierota

Coś więcej niż prezent

The Apprentice: ONE Championship Edition [sezon 1]

Koci Domek Gabi [sezon 4]

Me contro te: Zemsta Pana S

środa (2 lutego)

Oszust z Tindera

Mroczne pożądanie [sezon 2]

Pożeracz mięsa [część 2, sezon 10]

czwartek (3 lutego)

Muderville [sezon 1]

Ola poszukuje [sezon 1]

Kid Cosmic [sezon 3]

piątek (4 lutego)

Przez moje okno

Patria

Słodkie magnolie [sezon 2]

Endless Loop

niedziela (6 lutego)

Godzina wilka

Brooklyn 9-9 [sezon 7]

