Senua’s Saga: Hellblade II - pierwszym tytułem ekskluzywnym dla konsoli Xbox Series X

Microsoft podczas The Game Awards 2019 zaprezentował nie tylko swoją nową konsolę - Xbox Series X, ale również jej pierwszy tytuł ekskluzywny.

Ósma generacja konsol pomału dobiega końca, nie da się ukryć, że Microsoft nie poradził sobie w niej najlepiej. Amerykański producent zaczął ją fatalnymi decyzjami (brak możliwości odsprzedaży gier, ciągłe połączenie z siecią, obowiązkowy Kinect), z których choć później się wycofał, to nie był w stanie odzyskać zaufania graczy. Nie najlepiej prezentowały się również tytuły na wyłączność, które w perspektywie całej generacji były przysłowiową "piętą achillesową" Microsoftu. Oczywiście, to nie jest tak, że "zieloni" wszystko robili źle. Ostatecznie, gracze którzy weszli w ósmą generację nieco później, mogli cieszyć się mocą najpotężniejszej konsoli na rynku, czyli Xboxa One X. Co w połączeniu z kilkoma znakomitym usługami (jak choćby Xbox Game Pass) spowodowało, że Microsoft zaczął odzyskiwać zaufanie graczy.

Amerykański producent zdał sobie jednak sprawę, że konsole sprzedaje się tytułami na wyłączność i rozpoczął ostro inwestować w nowe zespoły. Do wewnętrznych struktur Microsoftu dołączyły m.in studia: InXile Entertainment, Obsidian czy Ninja Theory. Ten ostatni zespół odpowiada za znakomitą produkcję Hellblade: Senua's Sacrifice z 2017, która na The Game Awards 2019 doczekała się zapowiedzi oficjalnej kontynuacji.

Senua’s Saga: Hellblade II będzie tytułem ekskluzywnym dla konsoli Xbox Series X, jednak śmiało możemy założyć, że trafi ona również na PC-ty z Windows 10. Choć na temat samej gry nie poznaliśmy wielu informacji, to twórcy pokazali nam pierwszy zwiastun produkcji, który ponoć działa w czasie rzeczywistym na Xbox Series X.

Choć nie zostało to potwierdzone, to możemy się spodziewać, że Senua’s Saga: Hellblade II będzie tytułem startowym nowej konsoli Microsoftu.