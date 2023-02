Sępy krążą nad ofiarami w Turcji. Nie daj się oszukać

Z raportu przygotowanego przez Bitdefender Antispam Lab wynika, że pierwsze kampanie phishingowe wystartowały już niecałe 24 godziny po pierwszym trzęsieniu ziemi. Oszuści starają się wykorzystać hojność ludzi na całym świecie, którzy chcą pomóc osobom poszkodowanym podczas tej tragedii. Treść mailowej kampanii phishingowej brzmi następująco:

Uruchamiamy wsparcie dla mieszkańców Turcji i Syrii poważnie dotkniętych trwającym trzęsieniem ziemi, które spowodowało przesiedlenie wielu rodzin i dzieci, pozostawiając je bez dachu nad głową. FUNDACJA WŁADIMIRA podjęła się niesienia pierwszej pomocy na lądzie, aby pomóc jak największej liczbie osób. Zachęcamy do wpłat na rzecz ofiar

Czy ma to coś wspólnego z Ukrainą? Nie. Większość fałszywych wiadomości e-mail pochodziła z adresów IP w Pakistanie. A domena obsługująca "fundację" została utworzona 3 października 2022 roku i jest już na czarnej liście filtrów antyspamowych Bitdefender.

Jak komentuje Dariusz Woźniak z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender:

W Turcji nie zdążył opaść jeszcze pył po ostatniej katastrofie naturalnej, co nie przeszkodziło cyberprzestępcom w natychmiastowym przygotowaniu nowej groźnej kampanii phishingowej. Co prawda te podstępne działania nie są niczym nowym, jednak mogą być skutecznym narzędziem do kradzieży pieniędzy życzliwych osób. Dlatego przypominamy o konieczności weryfikowania, czy zbiórki charytatywne są prawdziwe i stałym korzystaniu z oprogramowania antywirusowego, które zostało wyposażone w moduł antyphishingowy