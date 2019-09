Seria 2. ligi rankingowej Apex Legends rusza 1 października.

Jakie zmiany czekają graczy Apex Legends? Wiemy już wszystko - zobacz!

Poziom 10. to wciąż minimum wymagane do gry rankingowej. Do gry ze znajomymi wciąż dobierani będą przeciwnicy równi graczowi o najwyższej randze.

Na początku 2. serii ligi rankingowej Apex Legends pozycja w rankingu każdego gracza zostanie zresetowana, a system punktowy poddany aktualizacji. Wszyscy gracze zejdą w dół o 1,5 rangi. Oznacza to, że jeśli 1. serię skończyliście na poziomie złotym II, to nową zaczniecie od srebrnego IV. Gracze z platyny IV zejdą do srebra II, a Łowcy Apex zejdą do platyny II. Oznacza to, że gracze będą potrzebować mniej czasu na osiągnięcie pozycji w rankingu, która naprawdę odpowiada ich umiejętnościom, zyskując więcej czasu na grę z podobnymi sobie graczami, co pozwoli im piąć się wyżej w rankingu.

System punktacji będzie usprawniony. Producenci chcą trochę rozdrobnić dystrybucję punktów, dlatego wszystkie zostaną pomnożone dziesięciokrotnie. Zmieni się też nieco liczbę PR potrzebnych do wejścia do gry. Udział w każdej grze rankingowej będzie kosztował liczbę PR zależną od rangi gracza:

brąz – darmowe

srebro – 12 PR

złoto – 24 PR

platyna – 36 PR

diament – 48 PR

gry Łowców Apex – 60 PR

Do licznika zabójstw dojdą Asysty - czyli zadanie obrażeń graczowi w ciągu 5 sekund przed jego powaleniem. Jeśli gracz zostanie wskrzeszony, asysta nie będzie uznana. Asystę przyznaje się tylko członkom drużyny zabójcy. Nie można zdobyć jednocześnie zabójstwa i asysty. Nowy, łączny wynik zabójstw i asyst wciąż ogranicza się do 5 na grę, ale mnoży się go w zależności od zajmowanego miejsca.

To jeszcze nie wszystko - cała lista nowości znajduje się na tej stronie.