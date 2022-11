Seria “80” w cenie premium? - Testujemy 16 GB RTX 4080 SG od KFA2

Testujemy RTX 4080 SG od KFA2. Czy karta po raz kolejny zachwyci nas kulturą pracy chłodzenia?

Dziś oficjalna premiera RTX 4080 - karty, która wzbudza sporo zainteresowania, jak i... kontrowersji. Seria “80” od wielu lat cieszyła się popularnością, wśród entuzjastów czy graczy pragnących osiągnąć jak największą wydajność. Pomijając ostatnie dwa lata, w których zmagaliśmy się z globalną pandemią, modele z tej serii zwykle były bardzo dobrze wycenianie. Niestety - wszystko drożeje, w tym i karty graficzne. Nvidia nawet za najtańsze modele RTX 4080 każe sobie zapłacić ponad 7 000 zł (1 200 dolarów), czyli najwięcej w historii. Jednak czy karta warta jest tej ceny?

W nasze ręce trafiła konstrukcja od KFA2, którą dokładnie przetestowaliśmy, by móc udzielić wam odpowiedzi na to pytanie.

KFA2 RTX 4080 16 GB SG — wygląd i budowa

Pod względem wyglądu, testowany przez nas model od KFA2 nie zaskakuje. Należy on do rodziny Serious Gaming, z którą już mieliśmy do czynienia.

Po raz kolejny konstrukcja KFA2 dociera do nas w ogromnym, kartonowym pudełku. Po jej wyjęciu nietrudno nie dostrzec podobieństwa do RTX 4090, którego nie tak dawno mieliśmy okazję przetestować. Jednak podobieństwo jest tylko wizualne. RTX 4080 jest zauważalnie lżejszy (ok. 1,7 kg). Zmianie uległy również wymiary karty. Ta jakby schudła o 10 mm w szerokości i zamiast czterech pełnych slotów zajmuje ok 3,5. Taka redukcja wymiarów i wagi sugeruje spore zmiany w systemie chłodzenia, a na pewno w powierzchni samego radiatora.

Na szczęście producent nie zrezygnował z czterech wentylatorów Wings 2.0 o średnicy 102 mm (jeden dodatkowo podłączany od tyłu) czy metalowego backplate. Przednia osłona została wykonana z tworzywa sztucznego i posiada efektowne podświetlenie RGB, które możemy synchronizować z naszą płytą główną za pomocą dołączonych do zestawu przewodów. Dodatkowo w zestawie z kartą znajdziemy adapter do zasilania 3x8 Pin PCIe -> 12VHPWR oraz podporę dla gniazda PCIe – Dark Obelisk, która również posiada wbudowane diody RGB.

Karty RTX 4080 są domyślnie wyposażone w trzy Display Port 1.4 oraz jedno HDMI 2.1.

Taka konfiguracja wynika wyłącznie ze specyfikacji Nvidii i nawet gdyby producent chciał, to nie może wyposażyć karty graficznej w gniazda o większej przepustowości.

Karta KFA2 RTX 4080 SG wykorzystuje rdzeń Ada Lovalace - AD103. Do dyspozycji mamy 9 728 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 304 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 112 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 304 rdzeni Tensor, wspomagających działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 76 rdzeni RT trzeciej generacji.

RTX 4080 posiada aż 16 GB pamięci GDDR6x, która komunikuje się z układem poprzez 256-bitową szynę danych. Pamięci pracują z częstotliwością 1400 MHz, co przekłada się na prędkość 22,4 Gbps. Bazowy zegar dla procesora graficznego to 2205 MHz, a dzięki trybowi Boost osiąga 2565 MHz (2580 MHZ po włączeniu “1-click OC” w programie Xtreme Tuner Plus).

Temperatury, pobór energii i podkręcanie

Oczywiście cały proces podkręcania karty graficznej możemy wykonać w dowolnym, preferowanym przez nas programie. Przypominamy tylko, że KFA2 ma swoje własne narzędzie - kryjące się właśnie pod nazwą “Xtreme Tuner Plus”, które dokładniej omówiliśmy w recenzji RTX 4090. To właśnie w tej aplikacji możemy sterować offsetem napięcia zasilania, a opcja ta jest niedostępna np. w MSI Afterburner. Domyślna wartość napięcia zasilania -1,05 V, nawet bez przetaktowywania często była wskazywana jako czynnik ograniczający wydajność karty w programie GPU-Z.

Warto tutaj również wspomnieć o limicie mocy - domyślnie został on ustawiony zgodnie ze specyfikacją Nvidii na 320 Watów. KFA2 jednak nie zablokowało możliwości zmiany tego parametru, przez co gdybyśmy chcieli, możemy pokusić się nawet o ustawienie 420 W. Od razu uprzedzę pytania – nie, karta po OC nie pobiera tyle energii. Maksymalną wartość, jaką odnotowałem podczas testów w 3Dmarku Port Royal, było 370 Wat. Cóż limitem okazało się, wspomniane wcześniej napięcie zasilania, którego powyżej 1,1 V nie możemy podnieść. Zanim przejdziemy do podkręcania, warto też odnotować, że podczas testów w grach zegar boost rdzenia oscylował w okolicach 2 730 MHz. Dodatkowo karta w tym przypadku pobiera “zaledwie” 270 Watów. Pełne 320 W zobaczyliśmy tylko podczas testów w benchmarkach 3DMark.

Nawet, podbite napięcie zasilania ogranicza wydajność RTX 4080

Jak łatwo się domyślić, parametrem, który dość skutecznie ograniczył możliwości przetaktowania RTX 4080 było właśnie niskie napięcie zasilania. Maksymalnie osiągnęliśmy +80 MHz na rdzeniu, co przełożyło się na zegar boost przekraczający 2900 MHz. Pamięci GDDR6x były w stanie pracować z częstotliwością 23 000 MHz (+1250 MHz). Takie ustawienia pozwoliły zyskać kolejne 800 pkt w teście 3Dmark Port Royal.

Wspomnieliśmy już, że radiator karty przeszedł kurację odchudzającą. Taka zmiana - niestety - spowodowała zauważalnie wyższe temperatury na RTX 4080 od KFA2, mimo że porównujemy go do RTX 4090 tego samego producenta. Rdzeń AD103 osiąga często okolice 70°C, podobnie jak moduły pamięci.

Platforma testowa i testy

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy w 3DMark.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”. Cóż - RTX 4080 deklasuje układy poprzedniej generacji, w tym RTX 3090 Ti, jednak do poziomu wydajności RTX 4090 sporo brakuje.

KFA2 RTX 4080 SG - testy

Podobne spostrzeżenia możemy mieć, gdy spojrzymy na testy w grach. RTX 4080 jest zauważalnie szybszy od kart poprzedniej generacji, jednak w ani jednym teście nie jest w stanie zbliżyć się do RTX 4090. Zauważyliśmy również pewne problemy z wydajnością - w teście w Counter Strike Global Offensive. Na tym etapie trudno było nam zweryfikować, czy jest to błąd platformy testowej, czy sterowników. Dla pewności powtórzyliśmy je na platformie z procesorem Core i7-12900K, gdzie problem nie występował.

Podsumowanie

Czy RTX 4080 rozczarowuje? Na pewno nie, gdy spojrzymy wyłącznie na wydajność. Architektura Ada Lovalace po raz kolejny pokazała swoją pełną moc. Co prawda nie mamy powtórki z serii RTX 3000, a różnica pomiędzy modelami 90 i 80 jest dużo bardziej zauważalna. Szkoda tylko, że w tym przypadku podobnego zabiegu nie zastosowano w przypadku ceny, która wydaje się jedynym na chwilę obecną minusem całej serii RTX 4000. A teraz spójrzcie na oba modele Ada Lovalace właśnie przez pryzmat ich wyceny. Nagle okazuje się, że model RTX 4080 wypada gorzej od 90-tki. I to w sytuacji, gdzie droższa karta przy 20% wyższej cenie często zapewnia nawet i 40 % wyższą wydajność, zwłaszcza w przypadku włączonego ray tracingu.

Karta od KFA2 to ciekawa konstrukcja. Gdybyśmy nie testowali modelu RTX 4090 SG, bylibyśmy zachwyceni układem chłodzenia, a tak jedynie doceniamy kulturę jego pracy. Karta nawet pod dużym obciążeniem pozostaje bardzo cicha i wydajna. Pozostaje sobie życzyć, byśmy odnaleźli ją w sklepach w jak najniższej cenie.