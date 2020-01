Seria BioShock zmierza na Nintendo Switch

Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem posiadacze konsoli Nintendo Switch będą mogli zagrać we wszystkie trzy odsłony serii BioShock.

Sporo się ostatnio dzieje wokół marki BioShock. W grudniu ubiegłego roku, wydawca serii - firma 2K Games, potwierdził, że trwają prace nad nową odsłoną cyklu. Od kilku tygodni pojawiają się również plotki dotyczące odświeżonych wersji pierwszych trzech odsłon, które miałby zawitać na konsolę Nintendo Switch.

Najnowsze rewelacje na ten temat pochodzą od tajwańskiej organizacji oceniającej gry w danym regionie. W ich bazie danych pojawił się aż cztery pozycje związanie z BioShockiem i Nintendo Switch. Ocenie zostały poddane takie tytuły jak: BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition oraz BioShock: The Collection. Jak łatwo się domyślić, pierwsze trzy pozycje to nowe wydania poszczególnych odsłon serii. Ostatni tytuł natomiast, pozwala nam przypuszczać, że na Nintendo Switch zadebiutuje również wydanie zbiorcze, w którego skład wejdą trzy części wraz ze wszystkim dodatkami.

Choć póki co zarówno włodarze Nintendo, jak i 2K Games oficjalnie nie potwierdzili remasterów BioShocka na Switcha, to wydaje się, że możemy już pomału oswajać się z myślą, że niebawem również posiadacze "pstryczka" będą mogli poznać podwodne miasto Rapture bądź unoszącą się w chmurach Columbię.

Możliwe, że oficjalnej prezentacji gier doczekamy się podczas najbliższego Nintendo Direct. Spekuluje się, że japoński producent jeszcze w styczniu chce zorganizować ogromnego Directa, na którym poznamy największe hity jakie trafią na Switcha w nadchodzącym roku.

źródło: wccftech.com