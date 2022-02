Seria Galaxy A 2022 w natarciu. Pięć tanich Samsungów z Androidem 12 wkrótce w sklepach

Samsung zaatakuje Xiaomi, Redmi, POCO i Realme? Koreańczycy wprowadzą pięć tanich urządzeń w najbliższych tygodniach. O jakich modelach mowa?

Samsung po prezentacji flagowych modeli z rodziny Galaxy S22, która odbędzie się już 9 lutego 2022 roku, zamierza przystąpić do ataku na budżetówce i średniaki. Koreański gigant wprowadzi na rynek pięć nowych modeli z rodziny Galaxy A 2022, które mogą utrzeć nosa chińskim gigantom takim jak Xiaomi, Redmi, POCO czy Realme.

Samsung Galaxy A52 i Galaxy A72 Źródło: samsung.com

Do organu certyfikacyjnego FSA (Federal Security Service Russia) trafiły dokumenty certyfikacyjne pięciu nowych modeli z rodziny Galaxy A na 2022 rok. Pliki, które wyciekły z Rosji zawierają co najmniej pięć urządzeń, które należą do różnych przedziałów cenowych - od najtańszych budżetówców do prawie flagowych średniaków.

Z informacji, które trafiły do sieci dowiedzieliśmy się, że na rynku pojawią się następujące smartfony - Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 oraz Galaxy A73. Urządzenia otrzymały następujące nazwy modeli - SM-A135F/DS, SM-A235F/DS, SM-A336B/DS, SM-A536B/D oraz SM-A736B/DS. Dopisek DS w nazwie sugeruje, że każdy z nich posiada funkcję Dual SIM - obsługę dwóch kart SIM w tym samym czasie.

Przystępniejsze cenowo smartfony Samsunga zadebiutują kilka tygodni po premierze flagowych Galaxy S22. Spodziewamy się, że Samsung początkowo zaprezentuje Galaxy A53 oraz Galaxy A73. Możliwe, że urządzenia pokazane zostaną w marcu na kolejnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked. Tańsze modele zostaną zapowiedziane przy wykorzystaniu informacji prasowych. Ceny startować będą z poziomu niecałych 800 zł. Najdroższy Galaxy A73 kosztować będzie powyżej 2000 zł.