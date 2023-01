Seria Galaxy Note wciąż żywa! Na tę aktualizację czekali wszyscy

Każdy miłośnik Note'a, który chce dłuższego wsparcia oprogramowania i dostępu do kolejnych kilku wersji, nadal ma na co liczyć.

Sierpień 2020 roku zaznaczył dwa ważne kamienie milowe dla Samsunga. To właśnie wtedy Samsung głosił ostatnie smartfony spod szyldu Galaxy Note - Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra - ponieważ koreański gigant postanowił skupić się na swoich składanych telefonach.

Tego samego dnia, czyli 5 sierpnia 2020 roku, Samsung ujawnił również, że zobowiązał się do wspierania wielu swoich telefonów i tabletów Galaxy (zarówno flagowych, jak i ze średniej półki) trzema kolejnymi generacjami aktualizacji systemu Android. Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra zakwalifikowały się do nowej, trzyletniej polityki aktualizacji Samsunga. Do każdego, kto nadal korzysta z tych telefonów kieruję więc przypomnienie, że wraz z aktualizacją do Androida 13, polityka ta właśnie wygasła.

Seria Galaxy Note 20 zadebiutowała wraz z Androidem 10, co oznacza, że nie dostanie aktualizacji do Androida 14. Zanim Android 13 wyszedł dla Note 20 i Note 20 Ultra, ci, którzy posiadali jedno lub drugie urządzenie mieli na co czekać, mimo że telefony zostały wycofane i zdjęte z rynku.

Ale ta podróż w końcu dobiegła końca, jeśli chodzi o duże aktualizacje systemu operacyjnego Android. Co jednak ważne, nie wszystko stracone, gdyż Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra nadal będą uzyskiwać miesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez co najmniej rok.

Nie ma Androida 14, ale seria Galaxy Note 20 może dostać One UI 5.1

Jeśli chodzi o aktualizacje One UI, czyli nakładki programowej Samsunga dla smartfonów z Androidem, nie możemy być pewni, czy to już koniec, czy nie. Możliwe, że Note 20 i Note 20 Ultra dostaną One UI 5.1, który zadebiutuje wraz z serią Galaxy S23 już niedługo, ale będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy faktycznie tak się stanie.

One UI 5.1.1, który ma towarzyszyć Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 w drugiej połowie 2023 roku, może trafić także do serii Galaxy Note 20, zanim utknie ona na aktualizacjach bezpieczeństwa, ale znów nie ma sposobu, by wiedzieć na pewno w tym momencie. Plus, te aktualizacje wersji x.1.1 One UI są skierowane głównie do składanych smartfonów Samsunga, więc One UI 5.1.1 prawdopodobnie nie będzie znaczącą aktualizacją dla każdego właściciela Note 20 lub Note 20 Ultra, nawet jeśli te dwa telefony kwalifikują się do niego.

Na szczęście każdy miłośnik Note'a, który chce dłuższego wsparcia oprogramowania i dostępu do kolejnych kilku wersji, nadal może go dostać, lecz teraz pod brandingiem Galaxy S Ultra. Galaxy S22 Ultra jest doskonałą aktualizacją w stosunku do Note 20 i Note 20 Ultra, choć zalecałbym czekać na linię Galaxy S23 - zwłaszcza Galaxy S23 Ultra - aby uzyskać oficjalną premierę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

Oczywiście można też zdecydować się na zachowanie swojego Note 20 lub Note 20 Ultra i dalej używać go z Androidem 13 i One UI 5 tak długo, jak się da. To nie jest tak, że te telefony nagle staną się przestarzałe i bezużyteczne tylko dlatego, że nie dostaną Androida 14. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak główne aktualizacje oprogramowania nie są już tak ekscytujące, jak kiedyś.

Galaxy Note 10 to pierwszy telefon z Androidem, który dostanie aktualizację zabezpieczeń ze stycznia 2023 roku

Podczas gdy niektóre smartfony Galaxy wciąż otrzymują dostęp do aktualizacji zabezpieczeń z grudnia 2022 roku, Galaxy Note 10 jest daleko przed nimi. Smartfon stał się pierwszym na świecie urządzeniem z Androidem, które otrzymało aktualizację zabezpieczeń ze stycznia 2023 roku. Jak widać, nie tylko Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra mogą liczyć na wsparcie producenta, gdyż ich starszy brat otrzymał je wcześniej.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ pochodzi z wersją firmware N970FXXS8HVL3. Aktualizacja jest obecnie wydawana w Szwajcarii i oczekujemy, że jej dostępność rozszerzy się na inne kraje europejskie w ciągu kilku dni. Kolejne regiony świata również mogą otrzymać aktualizację przed końcem tego miesiąca. Samsung nie ujawnił, jakie luki w zabezpieczeniach zostaną załatane za pomocą styczniowej łatki bezpieczeństwa, ale spodziewamy się zobaczyć te informacje jeszcze w tym tygodniu.

Samsung zaprezentował serię Galaxy Note 10 w drugiej połowie 2019 roku, który na pokładzie miał Androida 9. Smartfony z tej linii otrzymały aktualizację do Androida 10 na początku 2020 roku i aktualizację do Androida 11 pod koniec 2020 roku. Pod koniec 2021 roku smartfony otrzymały aktualizację One UI 4 opartą na systemie Android 12. Linia Galaxy Note 10 nie kwalifikuje się jednak do otrzymania aktualizacji Android 13.