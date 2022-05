Seria Galaxy S22 z kolejną aktualizacją! Sprawdź co się zmieniło

Najnowsze flagowce Samsunga otrzymały poprawki systemu.

Seria Galaxy S22 / Źródło: SamsungNews.com

Aktualizacja systemu

Od ostatniej aktualizacji dostępnej na smartfony z serii Galaxy S22 minął zaledwie miesiąc, a kolejna łatka już teraz zawitała na urządzenia. Usprawnienia dotyczą przede wszystkim naprawy problemów związanych z bezpieczeństwem oraz poprawą ogólnej wydajności sprzętu.

Aktualizacja waży 350 MB i już teraz jest dostępna dla części smartfonów z serii Galaxy S22. Niestety - użytkownicy posiadający najnowszy flagowiec Samsunga oparty na Exynosie będą musieli poczekać na poprawki dłużej. Łatka została wypuszczona tylko na urządzenia wykorzystujące układ Snapdragon. Pozostałe smartfony powinny otrzymać aktualizację w późniejszym okresie.

Od Autora:

Aktualizacja oprogramowania w środku miesiąca nieco zaskakuje. Samsung przyzwyczaił nas raczej do udostępniania poprawek na swoje flagowe urządzenia raz na 30 dni. Zaskakuje również decyzja o udostępnieniu aktualizacji jedynie na smartfony z Snapdragonem. To nieco smutna wiadomość, szczególnie dla polskich użytkowników urządzeń z serii Galaxy S22, ponieważ w naszym kraju są one sprzedawane głównie w wersji z układem Exynos.