Seria Galaxy S23 to już straszna nuda. Samsung powinien skupić się na zupełnie innym segmencie

Na Galaxy Unpacked 2023 Samsung ma zamiar zaprezentować kolejną serię swoich flagowców. Jednak producent, aby zdobyć sobie serca klientów, powinien skupić się na zupełnie innym segmencie.

Samsung od kilku lat ma swój sprawdzony model produkowania flagowych telefonów. Kilka zmian przy aparatach, minimalnie inne placki telefonu i może lekkie ulepszenie w jeszcze jednym elemencie specyfikacji i smartfon na następny rok już gotowy. Trudno się oprzeć wrażeniu, że producent nie ma za bardzo pomysłu na nowości, które może wprowadzić w swojej serii Galaxy S, a nadchodzące S23 jest tego kolejnym przykładem.

Oczywiście nie tylko Samsung ponosi winę za taki stan rzeczy - aktualnie po prostu nie za bardzo jest co zrobić ze zwykłymi telefonami, niż dawać im coraz lepszą specyfikację. Ewidentnie wiele firm nie ma pomysłu na kolejny duży krok w tej technologii - ani Apple, ani Xiaomi, ani żaden inny konkurent koreańskiego giganta nie wprowadza na rynek niczego fundamentalnie innego.

Jest jednak jeden wyjątek i ma go w kieszeni sam Samsung. Chodzi mi oczywiście o składane telefony. Od czasu premiery pierwszego Folda wzbudzają one ogromne zainteresowanie a stopniowe ulepszenia sprawiają, że powoli stają się one nie tylko ciekawostką, ale też telefonami, który rozważyć może na co dzień każdy użytkownik. Są jednak dwa podstawowe problemy.

Samsung potrzebuje składanego średniaka

Wiele osób jest niesamowicie podekscytowanych na myśl o składanym telefonie. Jest to nie tylko nowinka techniczna, ale też po części powrót do przeszłości - każdy przecież dobrze pamięta najbardziej kultowy telefon lat 2000, czyli Motorole RAZR. Jednakże nowe składaki stawiają przed nami ogromny problem - są one po prostu strasznie drogie. Niewiele osób stać, aby wydawać na telefon ponad 5000 zł, a przecież Galaxy Fold 4 zaczyna się dopiero od 8399 zł w oficjalnym sklepie Samsunga.

Co gorsza, technologia składanych ekranów nie napawa też optymizmem w przypadku kupowania używanych składaków. Te wyświetlacze o wiele gorzej znoszą użytkowanie, są podatne na zniekształcenia i rysy. Ze względu na to niewiele osób może zaufać takiemu urządzeniu z drugiej ręki, gdyż jest spore ryzyko, że nie przetrwa ono zbyt długo.

Właśnie dlatego Samsung, aby zachować swój prym w tym segmencie i zachęcić ludzi do kupowania swoich rozwiązań, desperacko potrzebuje składanego telefonu ze średniej półki, który bardzo byśmy chcieli, aby pojawił się już na tegorocznym Galaxy Unpacked 2023. Jeśli firma znajdzie sposób, aby wypuścić na rynek telefon z elastycznym ekranem, który jednocześnie nie wymagałby od wielu osób sprzedania nerki aby go zakupić, mógłby to być strzał w dziesiątkę - szczególnie ze koreańska firma jest na tyle duża, że może sobie pozwolić na ograniczenie swojej marży na taki telefon tylko po to, aby wciągnąć więcej osób do swojego ekosystemu.

Samsung sam nie wie, co zrobić ze swoimi składakami

Ta potrzeba nowego, tańszego składaka wiąże się też z modelem biznesowym, który aktualnie przyjął Samsung względem swoich flagowych telefonów z elastycznym ekranem. Podczas gdy Fold/Flip 1 i 2 były przyjęte bardzo ciepło i przyniosły wiele innowacji i zmian, tak już trzecia i czwarta odsłona tej serii była tylko lekkimi ulepszeniami, przynoszącymi coraz mniejsze innowacje i różnice z roku na rok. Takie podejście do telefonów - jak pokazuje przykład serii Galaxy S - sprawia, że stają się one po prostu nudne a emocje wokół nich opadają.

Jeśli więc Samsung ostatnie dwa lata stracił na małych, nudnych aktualizacjach swoich składaków, potrzebuje on też w jakiś sposób odbudować zainteresowanie nimi - a nie ma lepszego sposobu niż wypuszczenie na rynek taniego, dostępnego dla wielu osób telefonu, który kiedyś był tylko dla nielicznych. jeśli więc firmie udałoby się to zrobić, byłby to marketingowy i sprzedażowy strzał w dziesiątkę.

Powiedzmy też sobie szczerze - Samsung jest aktualnie jedynym producentem, który mógłby sobie pozwolić na taki ruch, gdyż jako jedyny jest w stanie wyprodukować sam dla siebie elastyczne panele. Firma nie musi więc martwić się o marże w taki sposób, jak każdy inny producent, który musiałby w pierwszej kolejności zakupić składane wyświetlacze właśnie od Samsunga.

Oczywiście takie posunięcie wiązałoby się też z pewnym ryzykiem - zapewne dlatego nie powinniśmy liczyć, że Samsung się na to zdecyduje, gdyż ostatnimi czasy firma prowadzi niesamowicie konserwatywną politykę sprzedażową. Jednak byłby to zdecydowanie najlepszy sposób, żeby nie tylko sprzedać sporo nowych telefonów, ale też po prostu odzyskać trochę szacunku w oczach fanów i stałych klientów.