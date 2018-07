Seria InkBenefit Plus to dobre rozwiązanie dla małej firmy

Drukarki atramentowe nadal cieszą się dużym powodzeniem. Dotyczy to zarówno tradycyjnych modeli z kartridżami, jak i stworzonych w technologii umożliwiającej samodzielne uzupełnianie tuszu w zbiornikach. Potwierdzają to wyniki badania IDG, według których wynik ilościowy modeli wprowadzonych na rynek w 2017 roku poprawił się dzięki rosnącemu popytowi na sprzęt atramentowy (o 3,3% rok do roku), m.in. w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Ogólna tendencja wzrostowa dotyczy również firmy Brother, która odnotowuje bardzo duże zainteresowanie nowymi modelami atramentowymi serii InkBenefit Plus. Skąd się bierze tak duża popularność rozwiązania, które pozwala na samodzielne uzupełnianie tuszu w zbiornikach? Atrament do tej pory kojarzony był bardziej z modelami klasy domowej. Jednak obecnie coraz częściej trafia do firm, głównie małych organizacji. Jest to spowodowane m.in. szukaniem oszczędności już na etapie zakupu produktu, gdy firma decyduje się na urządzenie tanie w eksploatacji. Cena startowa modeli InkBenefit Plus jest porównywalna do modeli laserowych, ale jest znaczna różnica w koszcie wydruku w porównaniu z jakimkolwiek urządzeniem dostępnym na rynku.

Wyraźnym trendem jest zwiększanie wydajności i ekonomiki urządzeń stworzonych w tej technologii – tego przede wszystkim oczekiwali nasi klienci. Oznacza to dla nich koniec stosowania materiałów alternatywnych, gdyż koszt butelki z tuszem jest bardzo niski.

Seria Brother InkBenefit Plus do samodzielnego uzupełniania tuszu w zbiornikach przeznaczona jest dla osób, które cenią wysoką jakość druku, stawiając na markowe i oszczędne produkty. Urządzenie będzie idealnym rozwiązaniem zarówno w małej czy średniej firmie, jak i w domu. Decydując się na zakup jednego z nowych modeli Brother MFC-T910DW, DCP-T710W lub DCP-T510W, już na starcie w zestawie otrzymujemy dwie butelki z czarnym tuszem oraz po jednej butelce z tuszem koloru cyan, magenta i żółtym. Dzięki temu można praktycznie od razu przystąpić do drukowania, a tuszu wystarcza na wydrukowanie do 13 000 stron w czerni.

Wysoka wydajność jest jedną z cech całej serii InkBenefit Plus. Jednak dla użytkowników równie istotna jest ich funkcjonalność, kompaktowe rozmiary ułatwiające ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu oraz wysoka prędkość druku. Modele InkBenefit Plus zostały stworzone z myślą o środo¬wisku biurowym, dlatego nie mogło zabraknąć rozwiązań, takich jak: drukowanie mobilne, łączność bezprzewodowa czy drukowanie dwustronne. Połączenie najważniejszych funkcjonalności sprawiło, że modele z serii InkBenefit Plus są kompletnym i wszechstronnym produktem, spełniającym oczekiwania użytkowników oraz umożliwiającym sprawną pracę z dokumentami w małym czy średnim biurze.

Katarzyna Idzkiewicz, Marketing Coordinator, Brother