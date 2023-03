Seria Redmi Note 12 wchodzi do Polski! Znamy datę premiery i specyfikację wszystkich wersji

Niezwykle popularna seria smartfonów Xiaomi w końcu wchodzi do Polski! Sprawdzamy, które modele będzie można kupić u nas w kraju.

Seria Redmi Note od lat jest jedną z najpopularniejszych pozycji w katalogu Xiaomi. Firma oferuje świetlnie wyposażone telefony z dużymi ekranami w przystępnych cenach, a do tego tworzy różnego rodzaju wersje, umożliwiając klientom dobranie specyfikacji do tego, czego dokładnie potrzebują. Ta formuła ma wiele zalet i przekłada się na świetne wyniki sprzedażowe.

Już niedługo będziemy mogli oficjalnie kupić przedstawicieli najnowszej serii Redmi Note 12 w polskich sklepach. Co prawda telefony te zadebiutowały już jakiś czas temu na swoim rodzimym rynku w Chinach, jednak dopiero teraz Xiaomi zapowiedziało ich wprowadzenie na rynki europejskie.

W oficjalnym sklepie internetowym mi-home.pl pojawiła się informacja nie tylko o dacie Polskiej premiery, ale także specyfikacja wszystkich modeli, które dostępne będą w Polsce. Okazuje się, że nie wszystkie warianty Redmi Note 12 wejdą do nas do kraju, ale te najpopularniejsze oczywiście będziemy mogli kupić. Co ciekawsze, niektóre z pozostałych też powinny znaleźć się u nas w sprzedaży, jednak pod zmienionymi nazwami - o tym więcej piszemy tutaj.

Nowe telefony na stronie producenta możemy zobaczyć już teraz, ale ich zakup będzie możliwy dopiero 30 marca. Pozostało nam więc już niewiele czasu aby zdecydować się, który z tych wariantów będzie najlepszy. Sprawdzamy wiec, jaką specyfikację proponuje każdy model z tej rodziny i czym różnią się miedzy sobą poszczególne telefony.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Wariant Pro+ Redmi Note'a 12 to prawie najwyższa półka w tej serii. Przynosi ona kolejne kilka ulepszeń, jednak zdecydowanie najważniejszym jest zastosowanie przełomowej matrycy aparatu Samsung ISOCELL HPX o rozdzielczości 200 MP. Aparat ten umożliwi łączenie nawet 16 pikseli w jeden, co przyczyni się do świetnych osiągów kamery w gorszym świetle. Oczywiście jest też wyposażony w OIS.

Warto też wspomnieć o ładowaniu, które w tym modelu po raz kolejny będzie jeszcze szybsze. Dzięki dołączonej ładowarce ogniwo naładujemy z mocą dochodzącą nawet do 120 W. Pojemność baterii pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 5000 mAh. Mamy także do dyspozycji zamontowany z boku urządzenia czytnik odcisków palca oraz NFC czy 5G. Dostępna jest jedna konfiguracja telefonu - 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane.

Redmi Note 12 Pro 5G

Pierwsza wersja Pro Redmi Note'a 12 daje nam sporo więcej możliwości niż jej "zwykły" odpowiednik. Po pierwsze zapewnia lepszy procesor - MediaTek Dimensity 1080. Do tego dostajemy jeszcze aparat 50 MP Sony IMX766 wyposażony w OIS, a także jeszcze lepszą kamerkę do selfie. Telefon dostępny będzie z 6/8 GB RAMu i 128/256 GB pamięci wewnętrznej.

Tutaj też ogniwo baterii ma pojemność 5000 mAh, jednak naładujemy je zdecydowanie szybciej - z mocą do 67 W i tutaj tez ładowarkę dostaniemy w zestawie. Jest też czytnik linii papilarnych z boku urządzenia, głośniki stereo czy nawet obsługa Dual SIM.

Redmi Note 12

Redmi Note 12 to najtańszy przedstawiciel rodziny, jednak nie oznacza to, że nie reprezentuje sobą nic ciekawego. Oczywiście pierwsze skrzypce gra tu ekran - piękny panel AMOLED o rozdzielczości FullHD i przekątnej 6,67 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co więcej dostaniemy też aparat 50 MP oraz procesor Snapdragon 685, który będzie mógł być połączony z 4 GB RAMu i 64/128 GB pamięci wewnętrznej.

Do tego Xiaomi zapewni nam ładowanie o mocy 33 W (z ładowarką w zestawie) oraz pojemną baterię 5000 mAh. Warto też wspomnieć o obsłudze kolorów DCI-P3 i gnieździe słuchawkowym, a także czytniku odcisków palca z boku telefonu.

