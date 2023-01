Seria Xiaomi 13 się rozszerza! Po sukcesie poprzednika producent przygotowuje też tańszy wariant Lite

Xiaomi 12 Lite zyskało sobie dużą rzeszę fanów. Firma ma zamiar pójść za ciosem i zaprezentować - może już w lutym - kolejną odsłonę tej serii.

Seria Xiaomi 13 już niedługo może wejść oficjalnie na europejskie rynki. Mimo grudniowej premiery w Chinach smartfona nadal nie kupimy u nas w kraju z oficjalnych źródeł. Jednak może się to zmienić już 27 lutego, kiedy to w Barcelonie na targach MWC Xiaomi planuje wprowadzić do sprzedaży swoje flagowce. Jednakże według najnowszych informacji podczas tego eventu możemy dostać trochę więcej niż po prostu zapowiedź wejścia na rynek Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro. Jest jeszcze jeden model, który w poprzedniej generacji podbił serca Europejczyków - czy możliwe jest, że wejdzie on na rynek wraz z większymi braćmi?

Xiaomi 13 Lite - premiera już w lutym?

Xiaomi 13 Lite miałby być, tak jak poprzedni model 12 Lite, okrojoną wersją flagowców z serii 13. moglibyśmy wiec spodziewać się podobnego designu oraz podzespołów bardziej skierowanych na odbiorców szukających urządzeń ze średniej półki.

Ostatnie przecieki coraz częściej sugerują, że Xiaomi może szykować Xiaomi 13 Lite do rychłego zaprezentowania. Mogłoby to być trochę zaskakujące, gdyż poprzednia wersja weszła na Polski rynek w październiku 2022. Z drugiej strony jednak może to być też próba ujednolicenia przez producenta swojego katalogu produktów i stworzenia jednego okna premier dla całej serii. Jest więc cień możliwości, że chiński gigant zaprezentuje nowego średniaka już pod koniec maja podczas wspomnianego MWC 2023.

Xiaomi 13 Lite byłby, podobnie jak poprzednik, przedstawicielem średniej półki smartfonów. Możemy się spodziewać, że jego cena pozostanie na podobnym poziomie, co poprzedni wariant, za który obecnie zapłacimy 2199 zł. Przy odpowiednich podzespołach i równie interesującym wyglądzie, co reszta modeli Xiaomi 13, byłaby to mocna pozycja w katalogu firmy.

Xiaomi 13 Lite - specyfikacja

Czego możemy spodziewać się po specyfikacji nowego Xiaomi 13 Lite? Według wielu przecieków ma to być telefon do złudzenia - od środka - podobny do dostępnego już w Chinach modelu Xiaomi Civi 2. Możliwe więc, że znamy już podzespoły tego urządzenia, pozostała wiec tylko kwestia wyglądu. Ten na pewno będzie odbiegał trochę od chińskiego odpowiednika.

Tak jak w przypadku wersji 12 Lite, jesteśmy przekonaniu raczej o unifikacji designu tego smartfona z dwoma wyższymi wariantami serii Xiaomi 13 - zarówno jeśli chodzi o moduł aparatu, jak i cały wygląd. Zagadką tylko pozostaje kwestia przedniej szybki, gdyż nie udało nam się ustalić, czy będzie ona płaska, jak w przypadku Xiaomi 13, czy raczej zakrzywiona, jak u poprzednika czy też Xiaomi 13 Pro.

