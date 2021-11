Serial Arcane numerem jeden na Netflixie w 52 krajach!

Prawie tydzień temu na Netflix premierę miała nowa seria "Arcane" z uniwersum League of Legends. Wystarczył jeden dzień, by wzbiła się na szczyt top 10 platformy i zrzuciła z podium inny hit "Squid Game"!

"Arcane" to owoc współpracy platformy Netflix z Riotem, wydawcą gry League of Legends. Serial opowiada historię dwóch sióstr Vi oraz Jinx w świecie wojny pomiędzy Piltover a Zaun. Wygląda na to, że historie wprost z uniwersum gry interesują nie tylko graczy, ale także fanów animacji w ogóle. Efektem tego jest przekroczenie przez serial pierwszego kamienia milowego, debiutując na pierwszym miejscu wśród wszystkich programów na Netflixie.

Opierając się na danych opublikowanych przez FlixPatrol, "Arcane" znajduje się wśród dziesięciu najpopularniejszych seriali serwisu Netflix w 52 krajach na świecie. Tym samym pobił on inne ważne produkcje takie jak: "Squid Game", "Narcos: Meksyk", "Ty", "Big Mouth" czy "Sprzątaczka". Co ciekawe, "Arcane" znajduje się tylko na 6. miejscu w Stanach Zjednoczonych oraz 8. w Wielkiej Brytanii. Na mapie świata widać, że największa popularność serialu skupia się w Europie, Azji, Ameryce południowej i Australii.

Zobacz również:

Popularność serialu "Arcane" na świecie

Lista krajów, w których to "Arcane" znajduje się na 1 miejscu Top 10

Argentyna Australia Belgia Boliwia Brazylia Bułgaria Kanada Chile Kolumbia Kostaryka Cypr Republika Czeska Dania Republika Dominikany Ekwador Egipt Estonia Finlandia Francja Niemcy Hongkong Węgry Islandia Jamajka Jordania Łotwa Litwa Luksemburg Malezja Nowa Zelandia Nigeria Norwegia Panama Paragwaj Peru Filipiny Polska Rumunia Rosja Serbia Singapur Słowacja Słowenia Korea Południowa Szwajcaria Tajwan Tajlandia Ukraina Zjednoczone Emiraty Arabskie Urugwaj Wenezuela Wietnam

Jak widać, jest wśród nich także Polska. Aktualnie serial "Arcane" o pierwsze miejsce w naszym kraju walczy z filmem "Miłosna pułapka", którego recenzję możecie przeczytać tutaj.