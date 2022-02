Serial "Kim jest Anna?" już dostępny! Zobacz, gdzie możesz go obejrzeć!

Już dziś swoją premierę ma nowy serial "Kim jest Anna?", w którym poznamy historię oszustki Anny Delvey. Gdzie będziemy mogli go obejrzeć? Sprawdźcie!

Już dziś w ofercie platformy Netflix pojawi się ciekawa pozycja. Zobaczcie zapowiedź nowego serialu "Kim jest Anna?":

Serial „Kim jest Anna?” to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.

Główną rolę w serialu zagra Julia Garner, znana ze świetnej roli Ruth Langmore w serialu "Ozark". Obok niej na ekranie pojawią się m.in. Anna Chlumsky ("Moja dziewczyna", "Figurantka"), Katie Lowes ("Panaceum", "Super 8", "Transformers: Zemsta Upadłych"), Laverne Cox ("Orange is The New Black", "Aniołki Charliego") oraz Anders Holm ("Praktykant", "Sąsiedzi", "Workaholics"). Twórczynią serialu jest Shonda Rhimes, która pracowała już do tej pory na planach takich seriali jak "Chirurdzy" oraz "Skandal".

Odpowiedź na pytanie "Kim jest Anna?" poznamy już dzisiaj. Premiera serialu będzie bowiem miała miejsce już 11 lutego, tylko na Netflix.

"Kim jest Anna?"

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Shonda Rhimes

: Shonda Rhimes Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith

: Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith Data premiery: 11 lutego

