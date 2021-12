Serial "The Book of Boba Fett" już dostępny - sprawdź, gdzie obejrzeć!

W sieci pojawił się pierwszy odcinek najnowszego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen! Gdzie możemy obejrzeć go online?

Wczoraj pojawił się pierwszy odcinek serialu "Book of Boba Fett". Seria ta jest kolejną z produkcji osadzonych w uniwersum "Gwiezdnych Wojen", za produkcję której odpowiedzialny jest Disney. Wiemy też, że studio bardzo poważnie pracuje już nad kolejnymi tego typu projektami, których akcja rozgrywa się w okresie znanym z dziewięciu części filmowej sagi.

Do tej pory fani tego świata mogli już obejrzeć dwa sezony serialu "Mandalorian" oraz cykl anime "Star Wars Visions". Wiemy jednak, że w planach Disneya są takie produkcje jak "Ahsoka", "Andor", "The Acolyte" oraz "Kenobi", których premiery możemy spodziewać się w nadchodzącym roku.

29 grudnia zadebiutował natomiast pierwszy odcinek "The Book of Boba Fett". Serial będzie opowiadał o najbardziej znanym łowcy nagród w galaktyce, czyli Bobie Fett'cie - w tej roli Temuera Morrison. Tej postaci nie trzeba przedstawiać fanom uniwersum, ponieważ pojawiła się ona już w "Nowej nadziei" z 1977 roku. Ostatnio Bobę Fetta mogliśmy oglądać na małych ekranach w kilku odcinkach serialu "Mandalorian" z Pedro Pascalem w roli głównej. Akcja nowego serialu rozpoczyna się po wydarzeniach znanych z "Mandaloriana" i będzie w większości rozgrywać się na pustynnej planecie Tatooine, na której łowca nagród planuje rozbudować swoje przestępcze imperium.

Gdzie pojawiają się kolejne odcinki "The Book of Boba Fett"? W chwili obecnej jedynym miejscem, w którym serial jest dostępny jest platforma Disney+. Nie jest to niestety dobra wiadomość dla polskich fanów "Gwiezdnych Wojen". Platforma ta wciąż jest bowiem niedostępna w naszym kraju oraz na terenie większości środkowej i wschodniej Europy. W jaki sposób możemy więc uzyskać dostęp do oferty Disney+ w Polsce? Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z sieci VPN. Z naszego krótkiego poradnika dowiecie się, w jaki sposób nawiązać połączenie z wykorzystaniem tego typu sieci.

