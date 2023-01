Serial The Last of Us – informacje i ciekawostki. Czy morderczy grzyb istnieje naprawdę? Kim są Bill i Frank?

Oczekiwanie na adaptację słynnej gry studia Naughty Dog dobiegło wreszcie końca – The Last of Us z wielkim sukcesem wystartowało na platformie HBO Max. Zanim jednak zabierzesz się za oglądanie serialu, poznaj podstawowe informacje o upiornym świecie apokalipsy.

The Last of Us – przebój świata gier

The Last of Us to gra komputerowa w konwencji survival horroru, stworzona przez studio Naughty Dog i wydana przez Sony Computer Entertainment. Jej akcja rozgrywa się 20 lat po wybuchu potwornej epidemii, w wyniku której ludzkość została zdziesiątkowana. Fabuła koncentruje się na przemytniku Joelu oraz nastoletniej dziewczynce Ellie. Bohaterowie przemierzają zrujnowane Stany Zjednoczone, starając się przetrwać mimo zagrożenia ze strony zmutowanych zakażonych i zdrowych, acz pozbawionych skrupułów ludzi.

Wydane w 2013 roku The Last of Us zostało uznane za drugą najlepszą grę sezonu i otrzymało szereg nagród. Kontynuacja, czyli The Last of Us Part II ukazała się w roku 2020 – opowiadała ona o wydarzeniach rozgrywających się 5 lat od zakończenia części I. Również i ta gra została obsypana nagrodami. Do cyklu zalicza się również dodatek – The Last of Us: Left Behind, ukazujący wydarzenia z przeszłości Ellie.

Gracze i krytycy docenili serię za wciągającą fabułę, charyzmatycznych bohaterów, oryginalną koncepcję apokalipsy, a także za wysokiej jakości grafikę, ścieżkę dźwiękową i grę aktorską. Nie bez znaczenia dla sukcesu gry była także brutalność świata przedstawionego oraz duże stężenie gore.

Zabójczy grzyb

Akcja serialu rozgrywa się w roku 2023. 20 lat wcześniej ludzkość została niemal całkowicie eksterminowana w wyniku epidemii wywołanej przez zmutowanego grzyba z rodziny Cordyceps. Wnikające do organizmu człowieka zarodniki atakują jego tkanki i przejmują kontrolę nad ofiarą. Zarażony zmienia się wówczas w bezwolne i jednocześnie krwiożercze monstrum przypominające zombie. W kolejnych stadiach zakażenia Cordyceps zaczyna porastać całe ciało i niszczyć organy, zmieniając człowieka w bryłę grzyba.

Infekcji można nabawić się w wyniku ugryzienia przez zarażonego, ale również w wyniku kontaktu z mackami grzyba.

Co ciekawe, rodzina grzybów o nazwie Cordyceps (maczużnikowate) istnieje naprawdę. Są one pasożytami, które atakują bezkręgowce i inne grzyby. Po dostaniu się do organizmu żywiciela (np. mrówki) grzybnia porasta tkanki ofiary i przejmuję kontrolę nad jej systemem nerwowym. W ostatnim stadium zakażenia z ciała zwierzęcia wyrasta pełen zarodników owocnik.

Zarażony / fot. Sony Computer Entertainment

Zarażeni

Zakażeni są bez wątpienia najbardziej niebezpiecznymi wrogami w świecie The Last of Us. Warto przy tym podkreślić, że twórcy serialu, podobnie jak w przypadku gry, unikają określenia zombie. W grach istnieje kilka rodzajów zainfekowanych, rozróżnianych w zależności od stopnia rozwoju grzyba. Są to: biegacze, czyhacze, klikacze, człapacze i purchlaki. Im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym trudniejszym przeciwnikiem staje się zarażony.

Więcej na temat zarażonych dowiesz się z naszego artykułu Kim są klikacze ? Rodzaje zarażonych w serialu The Last of Us

Bohaterowie

Główni bohaterowie serialu to Ellie i Joel, jednak oprócz nich w świecie The Last of Us znajduje się sporo innych, barwnych postaci. Każda z nich ma swoją, zwykle tragiczną historię. Jeśli przed seansem serialu HBO Max chcecie poznać jego bohaterów, zajrzyjcie do naszej galerii.

Serial The Last of Us – bohaterowie

Serial The Last of Us – bohaterowie ( ) × Joel Joel Aktor: Pedro Pascal Główny bohaterka serii, oryginalnie pochodzący z Teksasu samotny ojciec. Po tym, jak żona Joela, Esther, opuściła rodzinę, mężczyzna wychowywał ich córkę Sarah. 20 lat po wybuchu epidemii dręczony demonami przeszłości Joel mieszka w ufortyfikowanym Bostonie. Wraz ze swoją partnerką Tess, zajmuje się przemytem. Joel to człowiek głęboko straumatyzowany, ale też doskonale znający sposoby przetrwania w postapokaliptycznym świecie. Potrafi świetnie walczyć, a dla wrogów jest bezwzględnym i brutalnym przeciwnikiem. Zrobi wszystko, by przeżyć. fot. HBO Max Ellie Ellie Aktorka: Bella Ramsey Główna bohaterka serialu. Nastoletnia, osierocona dziewczynka mieszkająca i ucząca się w ośrodku prowadzonym przez armię. Jako dziecko urodzone po wybuchu epidemii, nie zna świata sprzed apokalipsy. Niewiele wie również o świecie poza Bostonem, jest jednak pewna siebie, sprytna i odważna. Ellie jest prawdopodobnie jedyną osobą odporną na działanie grzyba Cordyceps. Po ugryzieniu przez jednego z zarażonych u dziewczynki nie zaobserwowano objawów choroby. Z tego powodu grupa Świetlików chce przetransportować ją do Salt Lake City, gdzie znajduje się specjalistyczny ośrodek badawczy – przypadek Ellie może bowiem pomóc w stworzeniu szczepionki. fot. HBO Max Tess Tess Aktorka: Anna Torv Przyjaciółka Joela i partnerka w przemytniczym fachu. Jest zdecydowaną, bezwzględną wojowniczką, która doskonale wie, jak przetrwać w postapokaliptycznych warunkach. fot. HBO Max Marlene Marlene Aktorka: Merle Dandridge Przywódczyni Świetlików – militarnej organizacji próbującej obalić rządy armii w strefie kwarantanny i utworzyć nowy rząd. Matka Ellie była przyjaciółką Marlene i kobieta czuje się za dziewczynkę odpowiedzialna. To właśnie Marlene zleca Joelowi i Tess misję przewiezienia nastolatki do Salt Lake City. fot. HBO Max Bill Bill Aktor: Nick Offerman Znajomy Joela i Tess, który mieszka w Lincoln, niedaleko Bostonu. Jest prepperem świetnie przygotowanym do życia w postapokalipsie. W swoim dużym i wygodnym domu zgromadził broń, leki i zapasy pozwalające na samowystarczalność. 30 września 2003 roku jako jedyny nie opuścił Lincoln podczas zarządzonej przez wojsko ewakuacji. Swój dom oraz kilka najbliższych budynków otoczył ogrodzeniem pod napięciem i rozmaitymi pułapkami chroniącymi przed atakiem zarażonych i uzbrojonych band. W 2007 roku do jednej z pułapek Billa wpadł Frank – mężczyzna próbujący przedostać się do Bostonu. Wbrew początkowym oporom Bill zaprosił przybysza do domu i poczęstował go posiłkiem. Gdy okazało się, że Frank również jest gejem, mężczyźni wspólnie zamieszkali w domu Billa. W 2010 roku Frank i Bill nawiązali kontakt Tess i Joelem i rozpoczęli z nimi przemytniczą współpracę. fot. HBO Max Frank Frank Aktor: Murray Bartlett Mężczyzna, który podczas podróży do Bostonu wpadł w wilczy dół wykopany przez Billa. Udało mu się przekonać survivalowca do udzielenia mu schronienia. Gdy odkrył, że Bill również jest gejem, nawiązał z nim romans. Ostatecznie mężczyźni zamieszkali razem i spędzili ze sobą długie lata. Frank jako pierwszy nawiązał przez radio komunikację z Tess. Chcąc mieć kontakt z ludźmi z zewnętrznego świata, zaprosił ją i Joela do Lincoln i przekonał nieufnego Billa do nawiązania współpracy z przemytnikami. W grach Frank jest osobą, o której inni bohaterowie jedynie wspominają. Scenarzyści serialu postanowili jednak rozbudować tę postać. fot. HBO Max Tommy Tommy Aktor: Gabriel Luna Brat Joela, początkowo blisko z nim związany. Jednak 20 lat po wybuchu epidemii, ich drogi się rozeszły. Tommy na pewnym etapie należał do Świetlików, ale rozczarowany organizacją wybrał życie w głuszy. fot. HBO Max Henry Henry Aktor: Lamar Johnson Henry to młody mężczyzna, zaprawiony jednak w bojach i świetnie znający sposoby przetrwania. Henry opiekuje się swoim młodszym bratem Samem i podobnie jak Joel, poszukuje Świetlików. Relacja obu braci przypomina to, co łączy Joela i Ellie. fot. HBO Max Riley Riley Aktorka: Storm Reid Najlepsza przyjaciółka Ellie, którą dziewczynka poznała w zarządzanej przez armię szkole. Riley opuściła jednak ośrodek, by dołączyć do Świetlików. Dziewczyna ma silny charakter, jest odważna, zdecydowana i jak na nastolatkę, bardzo dojrzała. fot. HBO Max Sarah Sarah Aktorka: Nico Parker Nastoletnia córka Joela, blisko związana z ojcem. Dojrzała ponad wiek dziewczynka, która niemal w takim samym stopniu opiekuje się Joelem, co on nią. fot. HBO Max

FEDRA

Federal Disaster Response Agency to organizacja powstała ze szczątków rządu USA. W jej skład wchodzą m.in. członkowie dawnego Departamentu Obrony i żołnierze. W pierwszych dniach epidemii FEDRA przejęła władzę w kraju i dowództwo nad armią, a także ogłosiła stan wojenny. Niezarażeni cywile zostali przez członków Agencji przeniesieni do stref kwarantanny zlokalizowanych m.in. w Bostonie, Seattle i Pittsburghu.

Świetliki

Militarne rządy FEDRY i brak sukcesów w powstrzymaniu epidemii doprowadziły do powstania Świetlików – organizacji rebeliantów starającej się obalić Agencję i zrekonstruować rząd. Na czele organizacji stoi Marlene. Oddziały Świetlików rozrzucone są po całym kraju, a ich członkowie dokonują ataków na strefy FEDRY. Działania rewolucjonistów są jednak mało skuteczne. Drugą gałęzią ich działalności są próby stworzenia szczepionki na dziesiątkującą ludzkość infekcję.

Ocalali

Niewiele mniejsze zagrożenie od zarażonych stanowią zdrowi ludzie. W strefie kwarantanny armia pozbywa się każdego podejrzanego o zakażenie lub przynależność do Świetlików.

Poza murami Bostonu ostatni ocalali żyją samotnie lub skupiają się w małych grupach nastawionych na przetrwanie bez względu na cenę. Dopuszczają się porwań, gwałtów, mordów i innych aktów okrucieństwa. Wśród rozmaitych grup ocalonych znajdują się też kanibale i członkowie fanatycznego kultu.

Do mrocznego i jednocześnie hipnotyzującego świata serialowego The Last of Us będziecie mogli wejść już 16 stycznia 2023 roku.