Serial The Last of Us – kiedy premiera 1. odcinka na HBO Max?

Premiera nowego serialu HBO zbliża się wielkimi krokami. Kiedy będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek serialowego The Last of Us?

The Last of Us – najważniejszy serial roku 2023

Po pełnym ważnych serialowych premier roku 2022 nadchodzące miesiące zapowiadają się trochę skromniej. Jednak w styczniu zdecydowanie nie będziemy się nudzić – The Last of Us z pewnością będzie najważniejszą premierą tego sezonu. W adaptacji słynnej gry wideo pokładane są spore nadzieje – z jednej strony jest to po prostu świetna opowieść, którą szkoda by zniszczyć, z drugiej potrzebujemy więcej dobrej jakości ekranizacji gier.

Pierwsze recenzje serialowego The Last of Us napawają optymizmem. Dziennikarze chwalą produkcję HBO za wciągającą opowieść, wierność oryginałowi przy jednoczesnym rozwijaniu uniwersum. Pochwały zbierają też wcielający się w główne role aktorzy – według recenzentów Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie wykonują naprawdę dobrą robotę, a ich relacja jest największą zaletą serialu.

Kiedy premiera 1. odcinka?

Zachodni dziennikarze mieli już okazję obejrzeć serial, kiedy jednak The Last of Us trafi do Polski? Odcinek 1. na HBO Max pojawi się 16 stycznia 2023 roku. W serwisie najprawdopodobniej będzie dostępny od godziny 3 w nocy. W sumie serial będzie liczył 10 odcinków – będą się one ukazywać co tydzień.