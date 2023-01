Serial The Last of Us – kiedy premiera 2. odcinka na HBO Max?

Wciągnęło Was serialowe The Last of Us i zastanawiacie się, kiedy pojawi się 2. odcinek postapokaliptycznej historii? Z naszego artykułu dowiecie się, na kiedy HBO zaplanowało premierę kolejnej odsłony opowieści o Joelu i Ellie.

Spis treści

The Last of Us – odcinek 2

Pierwszy odcinek nowego serialu HBO wprowadził parę głównych bohaterów i wyprawił ich w krótką, acz niebezpieczną podróż. Joel, Ellie oraz Tess wyruszyli za mur oddzielający strefę kwarantanny od reszty miasta – ich cel to odnalezienie oddziału Świetlików, który ma zabrać dziewczynkę ze sobą.

Kolejny odcinek The Last of Us ukaże przeprawę bohaterów przez spustoszony Boston, a być może również przez tereny poza nim. Z pewnością pojawią się również kolejni bohaterowie – wygląda na to, że możemy spodziewać się Tommy'ego, Billa oraz Franka. Będziemy też mieli okazje zobaczyć więcej zainfekowanych – tym razem w malowniczej, solidnie zagrzybionej formie.

Zobacz również:

Kiedy premiera 2. odcinka?

Na kolejną odsłonę The Last of Us przyjdzie nam poczekać okrągły tydzień. Drugi odcinek serialu na HBO Max pojawi się bowiem w poniedziałek, 23 stycznia 2023 roku. Jeśli jednak już teraz jesteście ciekawi, co przygotowali twórcy produkcji, koniecznie zobaczcie zapowiedź nadchodzącego epizodu.

Wciągnęła Was opowieść stworzona przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna? W takim razie przekonajcie się, jak wygląda harmonogram premier wszystkich odcinków The Last of Us. Znajdziecie go a artykule Serial The Last of Us – kiedy premiera w Polsce? Ile będzie odcinków i gdzie je obejrzeć