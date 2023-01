Serial The Last of Us – kiedy premiera 4. odcinka na HBO Max?

W 3. odcinku serialu twórcy zaserwowali krótką przerwę od Joela i Ellie, koncentrując się za to na losach Franka i Billa. O czym opowie odcinek 4. i kiedy odbędzie się jego premiera na HBO Max?

Spis treści

The Last of Us – odcinek 4.

W 3. odcinku twórcy The Last of Us porzucili na chwilę Ellie i Joela i skoncentrowali się postaciach drugoplanowych. Większą część odcinka stanowiła opowieść o prepperze Billu, zamieszkującym własnoręcznie zbudowaną fortecę w niewielkim miasteczku. Twórcy serii zdecydowali się również na poszerzenie wątku związanego z chłopakiem Billa, Frankiem i przedstawienie życia obu mężczyzn w odseparowanej od świata enklawie.

Do Joela i Ellie opowieść powróciła dopiero pod koniec odcinka. Po uzyskaniu zaopatrzenia bohaterowie opuścili dom Billa i wyruszyli w dalszą podróż. Ich celem jest dom brata Joela, Tommy'ego, który zamieszkuje w Austin w Teksasie – przebywających w stanie Massachusetts Joela i Ellie czeka więc długa i niebezpieczna podróż.

Zobacz również:

Kiedy premiera 4 odcinka?

W 4. odcinku The Last of Us wędrówka bohaterów rozpocznie się na dobre. Dziewczynka i przemytnik będą musieli nie tylko poradzić sobie z czającym się na każdym kroku zagrożeniem, ale również znieść swoje własne towarzystwo. Czy im się to uda przekonamy się w poniedziałek, 6 lutego 2023 roku na HBO Max. Odcinek 4. w Polsce pojawi się o godzinie 3:00 w nocy.

Już teraz możecie za to zobaczyć zapowiedź nowego odcinka:

Zobacz także: Serial The Last of Us – kiedy premiera w Polsce? Ile będzie odcinków i gdzie je obejrzeć?